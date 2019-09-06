Renault представила раллийную версию Alpine A110
Компания Renault вместе со специалистами из Signatech представила раллийную версию Alpine A110. Новинка похвастается переработанной подвеской, более мощным двигателем, дифференциал с повышенным трением и защитным каркасом.
Презентация раллийной версии Alpine A110 прошла в рамках ралли Монблан Морзин, однако первый заезд автомобиля запланирован на 2020 год. Авто будет участвовать в гонках класса FIA R-GT, как и все его предшественники. Переработкой модели занимались специалисты Signatech, изменившие практически весь автомобиль. Авто получило алюминиевое шасси, использовавшееся в версиях Cup и GT4. Его усилят гидравлической подвеской, разработанной специально для быстрой езды по пересеченной местности. Добавляет новинке устойчивости полный привод с дифференциалом, имеющим повышенное трение.
Под капотом версии Alpine A110 находится 1,8-литровый двигатель, чья мощность превышает 300 «лошадок». Обычная версия модели имела 248-сильную установку, а более мощная – 288-сильную. Автомобиль оснастили 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач вместо обычного 7-ступенчатого «робота». Изменению также подверглись тормоза Bimbo. В завершение инженеры оснастили модель новыми амортизаторами.
В продажу раллийная версия Alpine A110 поступит в 2020 году. Производитель готов ее продавать по цене в 150 тысяч евро, покупателем должна выступать частная гоночная компания.
Презентация раллийной версии Alpine A110 прошла в рамках ралли Монблан Морзин, однако первый заезд автомобиля запланирован на 2020 год. Авто будет участвовать в гонках класса FIA R-GT, как и все его предшественники. Переработкой модели занимались специалисты Signatech, изменившие практически весь автомобиль. Авто получило алюминиевое шасси, использовавшееся в версиях Cup и GT4. Его усилят гидравлической подвеской, разработанной специально для быстрой езды по пересеченной местности. Добавляет новинке устойчивости полный привод с дифференциалом, имеющим повышенное трение.
Под капотом версии Alpine A110 находится 1,8-литровый двигатель, чья мощность превышает 300 «лошадок». Обычная версия модели имела 248-сильную установку, а более мощная – 288-сильную. Автомобиль оснастили 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач вместо обычного 7-ступенчатого «робота». Изменению также подверглись тормоза Bimbo. В завершение инженеры оснастили модель новыми амортизаторами.
В продажу раллийная версия Alpine A110 поступит в 2020 году. Производитель готов ее продавать по цене в 150 тысяч евро, покупателем должна выступать частная гоночная компания.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:17