АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Темная тема, 65 смайликов и Wi-Fi по QR-коду: Стали известны новые функции Android…
EUR 72.88 USD 66.05
Курс валют на 06.09.2019

Renault представила раллийную версию Alpine A110

Компания Renault вместе со специалистами из Signatech представила раллийную версию Alpine A110. Новинка похвастается переработанной подвеской, более мощным двигателем, дифференциал с повышенным трением и защитным каркасом.
Renault представила раллийную версию Alpine A110

Презентация раллийной версии Alpine A110 прошла в рамках ралли Монблан Морзин, однако первый заезд автомобиля запланирован на 2020 год. Авто будет участвовать в гонках класса FIA R-GT, как и все его предшественники. Переработкой модели занимались специалисты Signatech, изменившие практически весь автомобиль. Авто получило алюминиевое шасси, использовавшееся в версиях Cup и GT4. Его усилят гидравлической подвеской, разработанной специально для быстрой езды по пересеченной местности. Добавляет новинке устойчивости полный привод с дифференциалом, имеющим повышенное трение.

Под капотом версии Alpine A110 находится 1,8-литровый двигатель, чья мощность превышает 300 «лошадок». Обычная версия модели имела 248-сильную установку, а более мощная – 288-сильную. Автомобиль оснастили 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач вместо обычного 7-ступенчатого «робота». Изменению также подверглись тормоза Bimbo. В завершение инженеры оснастили модель новыми амортизаторами.

В продажу раллийная версия Alpine A110 поступит в 2020 году. Производитель готов ее продавать по цене в 150 тысяч евро, покупателем должна выступать частная гоночная компания.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Станислав Садальский о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова: «Меня пригласила на торжество мама…
Роскачество рассказало об изменениях в поведении…
Бывшая солистка «Тату» Елена Катина официально развелась с…
Британка сэкономила на пластической операции и осталась с изуродованным…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова напугала подписчиков отекшими…
Любовь Успенская старается быть похожей на молодую Бриджит…
Renault представила раллийную версию Alpine…
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди считает Яну Шафееву «меркантильной»…
Темная тема, 65 смайликов и Wi-Fi по QR-коду: Стали известны новые функции Android…
Регина Тодоренко решила приглашать в свое шоу звездные…
Дочь Кристины Асмус Настя осталась недовольна поведением Егора…
Ученые: Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает общую…
Участница проекта "Дом-2" Александра Черно сменила имидж и выстригла…
Huawei представила беспроводные наушники Freebuds 3 с активным…
"Братик погиб. Ему было 1 год и 3 месяца": Виктория Боня рассказала о трагедии в своей…
42-летняя мама участницы «Дома-2» Клавы Безверховой призналась, что пришла на проект за молодым «юбилейным»…
Ученые: Скорость передачи информации на разных языках примерно…
В Сети появился первый трейлер мистического хоррора «Гретель и…
Врачи рассказали о пользе миндаля для организма…
Наташа Королева решила сделать пластическую операцию до 55…
LG представила флагманский смартфон LG G8X ThinQ с опционально тройным…
Дочь Ирины Пеговой хочет выдать мать замуж и подыскивает…
Любовь Толкалина рассталась с ведущим «Поедем, поедим!» Джоном…
Электронные сигареты могут приводить к бесплодию…
Юлия Ковальчук мечтает родить второго…
Apple запустила тестовую версию веб-сайта Apple…
«Услуги флориста, 300 гостей»: Стало известно, сколько будет стоить свадьба Ксении Собчак и Константина…
Ученые назвали 5 продуктов для продления женской молодости и…
Участник «Дома-2» Женя Ромашов рассказал, что во время «волшебства» с Юлей Белой они пользуются…
Восприятие движения крупных объектов ухудшается по мере развития…
Дуэйн Джонсон ради попавшего в аварию Кевина Харта пожертвовал медовым…
Летчик-испытатель рассказал о впечатлениях от полета на…
Кира Найтли назвала триллер «Опасные секреты» с ее участием историей о…
Специалисты опровергли миф о прослушке смартфонов…
В Сети обсуждают очередное «голое» фото Ксении…
Новый мировой рекорд: 74-летняя жительница Индии родила…
Анастасия Волочкова после голодовки «соблазнилась»…
Эксперты рассказали, как электронные сигареты вредят…
Ксения Бородина назвала "колхозом" наращенные…
Екатерина Варнава рассказала о главном правиле «Comedy…
Просмотреть все новости