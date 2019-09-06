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Huawei представила беспроводные наушники Freebuds 3 с активным шумоподавлением

Компания Huawei представила на выставке IFA 2019 свои новые беспроводные наушники Freebuds 3. Новинка похвастается активным шумоподавлением, новым процессором и автономной работой на протяжении 20 часов.

Беспроводные наушники Freebuds 3 стали серьезным прорывом для компании Huawei. Бренд смог улучшить практически все показатели этой новинки, а также добавил несколько важных функций. Главная из них – это активное шумоподавление. Представитель компании заявил, что это первые беспроводные наушники с данной функцией. Она сможет уменьшать шум до 15 дБ. Аналогичной возможностью обладает и микрофон, способный устранять шум ветра на скорости до 20 км/ч. Это поможет в ветреную погоду или во время поездки на самокате, велосипеде или роликах.

Новые беспроводные наушники от Huawei получили процессор Kirin A1. Он на 10% компактнее своего предшественника, но при этом уменьшает задержку передачи сигнала на 50%, а энергопотребление – на 30%. Кристалл также поддерживает стандарт Bluetooth 5.1, благодаря которому информация на каждый наушник теперь подается отдельно.

Freebuds 3 способны воспроизводить высококачественные звуки BT-UHD с битрейтом до 2,3 Мбит/с. Это стало возможным благодаря новому процессору Kirin A1 и более крупному 11-мм драйверу. При этом сами наушники выглядят компактно. Цена и дата продаж пока не известны. Покупателям предложат два цвета новинки: черный и белый.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:04

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