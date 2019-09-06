Удовлетворенность обоих партнеров браком зависит от сексуального желания женщины





Изначально идея брака заключалась в том, чтобы не только узаконить, но и укрепить отношения двух любящих людей, однако все чаще результаты психологических исследований начали показывать высокий процент неудовлетворенных своим браком. Чтобы оценить, что именно и с какой интенсивностью влияет на внутрисемейную атмосферу, ученые провели ряд опросов среди молодых пар. Собранные данные, которые включали в себя вопросы о наличии депрессии и ощущения постоянного воздействия стресса, маленьких детей, удовлетворенности отношениями с партнером и частоте сексуальных контактов, дали специалистам понимание того, что является гарантией счастливого брака.По утверждениям ученых, удовлетворенность обоих супругов их браком непосредственно зависит от сексуального желания женщины. Кроме того, в ходе проведенных параллельных исследований, одно из которых длилось в течение года, а второе – четыре года, было выявлено, что вне зависимости от того, есть ли у партнеров дети, женское либидо имело склонность к снижению, тогда как мужское постоянно оставалось на высоком уровне. Однако по результатам опроса также заметно, что тенденция к утрате интереса к интимной жизни у женщин никак не отразилась на частоте сексуальных контактов с супругом.