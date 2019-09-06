Специалисты озвучили главные симптомы переутомления среди школьников





В большинстве случаев у детей, страдающих от переутомления, наблюдается рассредоточенное внимание, кроме того, они часто жалуются на бессонницу и проявляют раздражительность и капризность. Главная же проблема заключается в том, что такие подростки не могут сконцентрироваться на задании. Во время урока такие дети не слушают преподавателя и не смотрят на доску – вместо этого они наблюдают за чем-то другим.Специалисты советуют родителям обратить внимание на то, как ребенок будет реагировать на необходимость посещать дополнительные секции. Если он выглядит уставшим, то стоит повременить с занятиями и уделить больше внимания отдыху.