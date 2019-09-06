Участница проекта "Дом-2" Александра Черно сменила имидж и выстригла висок

Участница проекта "Дом-2" Александра Черно показала новый образ на своей странице в Instagram. Супруга Иосифа Оганесяна выстригла висок, но вместо восхищения дождалась только критики со стороны хейтеров и фанатов. По мнению большинства, такие перемены явно девушке не к лицу, ведь вместо стильной прически у нее теперь "плешь" на голове.Сама Александра Черно ранее отмечала, что очень хочет отрастить волосы, чтобы выглядеть более женственно, а потому столь резкие перемены и вовсе непонятны. Некоторые высказались, что на такой шаг участницу "Дом-2" толкнуло руководство проекта.