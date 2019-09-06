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Участница проекта "Дом-2" Александра Черно сменила имидж и выстригла висок

Участница проекта "Дом-2" Александра Черно в очередной раз шокировала поклонников. Супруга Иосифа Оганесяна неожиданно для всех выстригла висок и сменила имидж.
Участница проекта "Дом-2" Александра Черно сменила имидж и выстригла висок

Участница проекта "Дом-2" Александра Черно показала новый образ на своей странице в Instagram. Супруга Иосифа Оганесяна выстригла висок, но вместо восхищения дождалась только критики со стороны хейтеров и фанатов. По мнению большинства, такие перемены явно девушке не к лицу, ведь вместо стильной прически у нее теперь "плешь" на голове.

Сама Александра Черно ранее отмечала, что очень хочет отрастить волосы, чтобы выглядеть более женственно, а потому столь резкие перемены и вовсе непонятны. Некоторые высказались, что на такой шаг участницу "Дом-2" толкнуло руководство проекта.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:14

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