"Братик погиб. Ему было 1 год и 3 месяца": Виктория Боня рассказала о трагедии в своей семье

Виктория Боня рассказала о трагедии на программе "Жить здорово". Она поделилась с поклонниками трагической историей, отметив, что каждый должен понимать ответственность и следить за безопасностью своих детей. Трагедия произошла 17 августа 1993 года, когда братику Бони был 1 год и 3 месяца. Как рассказала модель, она должна была присматривать за ним, пока мама спала. Устав, девочка подошла к маме и сказала, что хочет отдыхать, положила ребенка и когда женщина дала ему грудь, пошла ложиться.Мама была спросонья, добавила Виктория Боня. А спустя некоторое время мальчик вышел на балкон, они жили на 6-ом этаже. Он долго играл там, 5-10 минут, залез на скрученный ковер. В какой-то момент в квартиру вошел сосед и сказал матери звезды, что у них ребенок на балконе, пока взрослые среагировали, брат Бони уже оказался внизу.Виктория Боня отмечает: в этой трагедии виноваты все, и она тоже. Если бы мужчина просто прошел на балкон и завел мальчика в комнату, или те, кто видел ребенка, растянули плед внизу, он был бы жив. Звезда призвала всех быть ответственнее и следить за безопасностью своих детей.