Электронные сигареты могут приводить к бесплодию женщины





Многие люди считают, что электронные сигареты являются безопасной альтернативой обычным, классическим. Все больше новых исследований говорят о том, что это не так. Подобная привычка имеет собственное негативное влияние на здоровье человека. Ученые из Университета Северной Каролины установили, что регулярный вейпинг способен привести к самым серьезным последствиям.Женщины, курящие электронные сигареты во время беременности, способны серьезно навредить здоровью своего будущего ребенка. У него нарушается работа метаболической системы, и эта проблема становится наследственной. При этом существует риск и более серьезных осложнений. Вейпинг приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и нарушениям в метаболизме представительниц прекрасного пола. Два этих фактора способны вызвать у них сначала проблемы с задержкой перемещения оплодотворенной яйцеклетки в матку, а затем и к бесплодию.Ученые советуют женщинам более внимательно подходить к курению электронных сигарет и избегать этой привычки какое-то время до и во время беременности. Также специалисты продолжат исследования для установления другого негативного влияния вейпинга на здоровье людей.