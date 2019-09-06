Электронные сигареты могут приводить к бесплодию женщины
Американские ученые провели исследование и узнали, что электронные сигареты крайне опасны для женщины. Они могут приводить не только к ухудшению здоровья детей представительниц прекрасного пола, но и к ее бесплодию.
Многие люди считают, что электронные сигареты являются безопасной альтернативой обычным, классическим. Все больше новых исследований говорят о том, что это не так. Подобная привычка имеет собственное негативное влияние на здоровье человека. Ученые из Университета Северной Каролины установили, что регулярный вейпинг способен привести к самым серьезным последствиям.
Женщины, курящие электронные сигареты во время беременности, способны серьезно навредить здоровью своего будущего ребенка. У него нарушается работа метаболической системы, и эта проблема становится наследственной. При этом существует риск и более серьезных осложнений. Вейпинг приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и нарушениям в метаболизме представительниц прекрасного пола. Два этих фактора способны вызвать у них сначала проблемы с задержкой перемещения оплодотворенной яйцеклетки в матку, а затем и к бесплодию.
Ученые советуют женщинам более внимательно подходить к курению электронных сигарет и избегать этой привычки какое-то время до и во время беременности. Также специалисты продолжат исследования для установления другого негативного влияния вейпинга на здоровье людей.
Многие люди считают, что электронные сигареты являются безопасной альтернативой обычным, классическим. Все больше новых исследований говорят о том, что это не так. Подобная привычка имеет собственное негативное влияние на здоровье человека. Ученые из Университета Северной Каролины установили, что регулярный вейпинг способен привести к самым серьезным последствиям.
Женщины, курящие электронные сигареты во время беременности, способны серьезно навредить здоровью своего будущего ребенка. У него нарушается работа метаболической системы, и эта проблема становится наследственной. При этом существует риск и более серьезных осложнений. Вейпинг приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и нарушениям в метаболизме представительниц прекрасного пола. Два этих фактора способны вызвать у них сначала проблемы с задержкой перемещения оплодотворенной яйцеклетки в матку, а затем и к бесплодию.
Ученые советуют женщинам более внимательно подходить к курению электронных сигарет и избегать этой привычки какое-то время до и во время беременности. Также специалисты продолжат исследования для установления другого негативного влияния вейпинга на здоровье людей.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:32