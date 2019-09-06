Регина Тодоренко решила приглашать в свое шоу звездные пары

О нововведении поклонники узнали из публикации певца в Instagram-аккаунте. Жуков обнародовал фотографию, где они с женой запечатлены в компании Тодоренко и Топалова. Артист поблагодарил коллег за теплый прием, за очень душевное общение.- написал лидер «Руки вверх» и добавил, что с нетерпение ждет эфира «Пятницы с Региной. Пары».Популярное YouTube-шоу Тодоренко «выдержало» уже три сезона. За это время телеведущая пригласила в гости многих знаменитостей, вела с ними задушевные беседы, выведывала некоторые секреты и обсуждала интересующие зрителей вопросы, иногда очень личного характера. В новом сезоне супруга Влада Топалова решила изменить формат программы и встречаться со звездными парами.