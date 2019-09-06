Дочь Кристины Асмус Настя осталась недовольна поведением Егора Крида

Дочери Кристины Асмус уже 5 лет, поэтому звездная мать решила порадовать себя и Настю и вместе сходить на концерт Егора Крида. Выступлением артиста они остались довольны и отлично провели время. Затем актриса и ее наследница отправились за кулисы, где сделали несколько фотографий с самим исполнителем. 5-летняя дочь Гарика Харламова была счастлива из-за подобной возможности.Уже вернувшись домой, Настя увидела совместный снимок Кристины Асмус и Егора Крида. На нем звезды улыбаются, а певец показывает на актрису указательным пальцем. Такое поведение артиста очень не понравилось дочери юмориста. Она поинтересовалась у матери, почему та не сделала певцу замечания по поводу того, что на людей нельзя показывать пальцем.Поклонники Кристины Асмус были восхищены непосредственностью ее дочери Насти. Подписчики отметили, что 5-летняя наследница невероятно сообразительная и смелая, раз решила поинтересоваться у матери подобным вопросом. Среди фанатов нашлись и те, кто раскритиковал актрису за то, что она повела юную дочь на концерт Егора Крида. Такие люди считают, что песни исполнителя определенно не предназначены для 5-летних детей.