Любовь Толкалина рассталась с ведущим «Поедем, поедим!» Джоном Уорреном

По словам Джона Уоррена, он влюбился в Любовь Толкалину с первого взгляда, лишь только увидев ее на сцене театра. Познакомились знаменитости уже после спектакля, и телеведущий сумел на некоторое время привлечь внимание актрисы. Первое время влюбленные проводили много времени вместе, однако до официального объявления о романе дело так и не дошло.Ведущий «Поедем, поедим!» считает, что основной причиной разрыва стала глубокая привязанность Толкалиной к другому мужчине. Уоррен не смог смириться с ролью «второй скрипки», так как постоянно чувствовал свое второстепенное значение для артистки, зная, что есть кто-то, кого она любит больше. К тому же 50-летний англичанин отметил несовпадение взглядов на жизнь, которое остро ощущалось, когда знаменитости были вместе. По словам шоумена, звезда театра постоянно к чему-то стремилась, «решала какие-то задачи» и совершенно не умела наслаждаться моментом здесь и сейчас.Даже не смотря на расставание, Джон Уоррен до сих пор влюблен в Любовь Толкалину и не скрывает, что, если она выразит желание возобновить отношения, – он сразу же примчится на зов. Телеведущий «Поедем, поедим!» уверен, что роман с актрисой стал его «пиком» любовных похождений и сомневается, что когда-нибудь вновь переживет подобный накал страстей. Англичанин мечтает жениться на Толкалиной, хотя она и не дает ему поводов надеяться на подобный исход событий, всячески отрицая даже роман со звездой телевидения.