«Услуги флориста, 300 гостей»: Стало известно, сколько будет стоить свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова
Считанные дни остались до бракосочетания скандальной звезды «Дома-2» Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Праздник, претендующий на титул одного из самых важнейших столичных событий в 2019 году, состоится в центре Москвы и обойдется звездной парочке в не один миллион рублей.
Накануне выяснилось, что пиршество по случаю свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова развернется в Петровском пассаже. На праздник пригласили 300 гостей, среди которых, кроме близких и родных людей знаменитостей, будут фигурировать самые известные артисты, ведущие и актеры.
Журналистам «Комсомольская Правда» удалось связаться с генеральным директором концертного агентства под названием «РУ-КОНЦЕРТ» Евгением Морозовым, который и рассказал, что Собчак и Богомолов выбрали довольно роскошное место для проведения банкета, ведь прайс на свадебное обслуживание в Петровском пассаже составляет 40 тысяч рублей на человека.
Если учесть стоимость и количество гостей, то само пиршество обойдется Собчак и Богомолову в 12 миллионов рублей.
Более того, гендиректор агентства указал на то, что на свадьбе Собчак и Богомолова будет работать флорист, которому звездной парочке придется заплатить примерно 4 миллионов рублем. Правда, Морозов сомневается, что за банкет Ксения и Константин будут платить самостоятельно.
По мнению гендиректора, на свадьбе Собчак и Богомолова может повториться ситуация, как на празднике Галкина и Пугачевой, когда пиршество артистам подарил их влиятельный близкий друг.
Накануне выяснилось, что пиршество по случаю свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова развернется в Петровском пассаже. На праздник пригласили 300 гостей, среди которых, кроме близких и родных людей знаменитостей, будут фигурировать самые известные артисты, ведущие и актеры.
Журналистам «Комсомольская Правда» удалось связаться с генеральным директором концертного агентства под названием «РУ-КОНЦЕРТ» Евгением Морозовым, который и рассказал, что Собчак и Богомолов выбрали довольно роскошное место для проведения банкета, ведь прайс на свадебное обслуживание в Петровском пассаже составляет 40 тысяч рублей на человека.
Если учесть стоимость и количество гостей, то само пиршество обойдется Собчак и Богомолову в 12 миллионов рублей.
Более того, гендиректор агентства указал на то, что на свадьбе Собчак и Богомолова будет работать флорист, которому звездной парочке придется заплатить примерно 4 миллионов рублем. Правда, Морозов сомневается, что за банкет Ксения и Константин будут платить самостоятельно.
По мнению гендиректора, на свадьбе Собчак и Богомолова может повториться ситуация, как на празднике Галкина и Пугачевой, когда пиршество артистам подарил их влиятельный близкий друг.