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Юлия Ковальчук мечтает родить второго ребенка

Юлия Ковальчук, год назад родившая первенца, научилась совмещать заботу о дочери Амелии с работой. Известная певица призналась, что они с мужем Алексеем Чумаковым хотят еще одного ребенка.
Юлия Ковальчук мечтает родить второго ребенка

Появление малышки круто изменило жизнь звездной пары. Супруги стараются больше времени уделять дочери, занимаются ее развитием. Ковальчук и Чумаков решили пока не сильно загружать девочку, чтобы дать ей возможность самой определиться с интересными для себя направлениями. Сейчас наследнице знаменитостей нравится рисовать, петь, танцевать, плавать. Родители хотят, чтобы все занятия доставляли ребенку радость.

Артистка наслаждается материнством, стараясь не упустить ни одного мгновения жизни дочери. Девочка пока не научилась говорить целыми предложениями и ежедневно радует родителей новыми словами, которые они записывают в дневник. Ковальчук не может полностью отказаться от карьеры, так как «увядает без работы», чувствует себя «не до конца нужной». Певица благодарна мужу за поддержку и будет счастлива, если у Амелии появится брат или сестра.

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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:19

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