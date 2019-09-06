Наташа Королева решила сделать пластическую операцию до 55 лет

Сейчас Наташе Королевой 46 лет, но она продолжает находиться в отличной форме. Для этого у нее есть наглядный пример – муж Тарзан. Супруг ежедневно добавляет певице мотивации и желания заниматься своей внешностью, следить за фигурой и придерживаться строгой диеты. При этом артистка отдает себе отчет в том, что молодость не вечна, поэтому ее внешность рано или поздно начнет портиться.Именно поэтому Наташа Королева планирует сделать себе пластическую операцию. В этом вопросе, отмечает супруга Тарзана, все зависит от генетики. Кто-то может потерпеть до 60 лет, а кому-то уже после 50-летнего юбилея нужно отправляться к специалистам. Она же считает, что у нее есть время где-то до 55 лет. К этой дате знаменитость определенно сделает пластические операции, но пока не знает, какие. Решение этого вопроса она отложила.Наташа Королева считает, что делать пластические операции – это совершенно нормально, ведь все люди хотят сохранить свою молодость максимально долго. При этом она отмечает, что без регулярных тренировок и строгой диеты никакие специалисты не помогут человеку выглядеть привлекательно, ведь здоровье всегда является основой.