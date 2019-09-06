АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восприятие движения крупных объектов ухудшается по мере развития…
EUR 72.88 USD 66.05
Курс валют на 06.09.2019

В Сети появился первый трейлер мистического хоррора «Гретель и Гензель»

В Сети появился первый трейлер мистического хоррора «Гретель и Гензель», снятого по мотивам сказки братьев Гримм. Главную роль в киноленте сыграет звезда первой части фильма «Оно».

Режиссером и сценаристом будущего фильма ужасов «Гретель и Гензель» выступил Оз Перкинс, а продюсерами стали Фред Бергер, Брайан Кавано-Джонс и Ден Каган. Главную роль в киноленте исполняет ставшая известной после выхода первой части «Оно» актриса София Лиллис. Также в фильме появятся Сэм Лики, Чарльз Бабалола, Джессика Де Гоу и Алиса Кридж. Съемки стартовали в ноябре 2018 года в Ирландии, а премьера планируется на конец января 2020 года.

На днях в Сети появился первый трейлер мистического хоррора, снятого по мотивам сказки братьев Гримм. В тизере «Гретель и Гензель» можно увидеть новое, достаточно мрачное и нетривиальное видение Озом Перкинсом немецкого фольклора. Так в фильме Гензель младше сестры, а дом ведьмы отнюдь не выглядит пряничным. К тому же, по сюжет тоже несколько видоизменен: Гретель ведет брата в лес в поисках работы и еды, но вместо желаемого способа выживания дети встречаются лицом к лицу с неведомым злом.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи рассказали о пользе миндаля для организма…
Наташа Королева решила сделать пластическую операцию до 55…
LG представила флагманский смартфон LG G8X ThinQ с опционально тройным…
Дочь Ирины Пеговой хочет выдать мать замуж и подыскивает…
Любовь Толкалина рассталась с ведущим «Поедем, поедим!» Джоном…
Электронные сигареты могут приводить к бесплодию…
Юлия Ковальчук мечтает родить второго…
Apple запустила тестовую версию веб-сайта Apple…
«Услуги флориста, 300 гостей»: Стало известно, сколько будет стоить свадьба Ксении Собчак и Константина…
Ученые назвали 5 продуктов для продления женской молодости и…
Участник «Дома-2» Женя Ромашов рассказал, что во время «волшебства» с Юлей Белой они пользуются…
Восприятие движения крупных объектов ухудшается по мере развития…
Дуэйн Джонсон ради попавшего в аварию Кевина Харта пожертвовал медовым…
Летчик-испытатель рассказал о впечатлениях от полета на…
Кира Найтли назвала триллер «Опасные секреты» с ее участием историей о…
Специалисты опровергли миф о прослушке смартфонов…
В Сети обсуждают очередное «голое» фото Ксении…
Новый мировой рекорд: 74-летняя жительница Индии родила…
Анастасия Волочкова после голодовки «соблазнилась»…
Эксперты рассказали, как электронные сигареты вредят…
Ксения Бородина назвала "колхозом" наращенные…
Екатерина Варнава рассказала о главном правиле «Comedy…
Кейт Миддлтон снова появилась в платье в стиле принцессы…
Ксения Собчак вступилась за Маргариту Симоньян из-за Беслана: «Была…
Эволюцию универсала Audi RS6 Avant показали на…
Естественность в моде: Селена Гомес показала фото без…
Авторы первого в истории снимка черной дыры получили премию и 3 млн…
Гинеколог о возможной беременности Собчак: «У Ксении второй…
Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в фильме…
Влад Соколовский забрал мать из больницы после пластики и пообещал поклонникам показать «конечный…
Ford анонсировал электрический внедорожник Ford…
Режиссер «Экипажа» Александр Митта увел супругу у другого…
Наличие старшего брата у детей приводит к медленному развитию…
«Вселенский страх и ужас»: Лера Кудрявцева рассказала о ночном…
Новый iPhone 11 Pro может появиться в градиентом…
Ники Минаж завершает музыкальную карьеру ради…
Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой моделью Великобритании в 2018…
Надежда Бабкина посетила кинопремьеру в сопровождении молодого возлюбленного Евгения…
Sony представила специальную версию плеера Walkman к 40-летию…
Светлана Лобода станцевала тверк в ответ на вопрос о…
Просмотреть все новости