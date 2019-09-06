В Сети появился первый трейлер мистического хоррора «Гретель и Гензель»





Режиссером и сценаристом будущего фильма ужасов «Гретель и Гензель» выступил Оз Перкинс, а продюсерами стали Фред Бергер, Брайан Кавано-Джонс и Ден Каган. Главную роль в киноленте исполняет ставшая известной после выхода первой части «Оно» актриса София Лиллис. Также в фильме появятся Сэм Лики, Чарльз Бабалола, Джессика Де Гоу и Алиса Кридж. Съемки стартовали в ноябре 2018 года в Ирландии, а премьера планируется на конец января 2020 года.На днях в Сети появился первый трейлер мистического хоррора, снятого по мотивам сказки братьев Гримм. В тизере «Гретель и Гензель» можно увидеть новое, достаточно мрачное и нетривиальное видение Озом Перкинсом немецкого фольклора. Так в фильме Гензель младше сестры, а дом ведьмы отнюдь не выглядит пряничным. К тому же, по сюжет тоже несколько видоизменен: Гретель ведет брата в лес в поисках работы и еды, но вместо желаемого способа выживания дети встречаются лицом к лицу с неведомым злом.