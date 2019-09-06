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Восприятие движения крупных объектов ухудшается по мере развития ребенка

Японские ученые провели исследование и установили, что восприятие движения крупных объектов в течение жизни человека меняется. Сначала оно ухудшается по мере развития ребенка, а затем улучшается в момент старения людей.
Восприятие движения крупных объектов ухудшается по мере развития ребенка

Оказалось, что зрительная система человека в течение жизни претерпевает значительные перемены. В первые полгода ребенок лучше видит крупные объекты, чем мелкие. После 6 месяцев в зрительной системе начинаются перемены, и все становится ровно наоборот. Ученые это связывают с тем, что по мере развития у человека появляется все больше необходимости внимательно рассматривать мелкие объекты, поэтому мозг жертвует детализацией крупных. Очень часто последние превращаются в статичный фон для концентрации на конкретной цели меньшего размера.

Примечательно, что по мере старения человека ситуация возвращается к той, что была в первые полгода жизни. Пожилые люди начинают видеть крупные объекты лучше, чем мелкие. Этот процесс происходит не из-за ухудшения зрения. Причина кроется в ослаблении звукового подавления. Звук помогает человеческому мозгу легче определять, какие крупные объекты находятся в движении, а какие – статичны.

Ученые намерены продолжить свои исследования и узнать, почему такие перемены в зрении людей происходят именно в 6 месяцев, а также можно ли с помощью специальных тренировок вернуть эти особенности восприятия окружающего мира.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:40

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