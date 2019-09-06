Дочь Ирины Пеговой хочет выдать мать замуж и подыскивает женихов

Знаменитость призналась: у них с дочерью сложились доверительные отношения, девочка делится с ней всеми своими секретами. В отличие от детей приятельниц Пеговой, ее наследница не ревнует мать, желает ей счастья и хочет видеть рядом с ней достойного мужчину. Иногда она подыскивает родительнице женихов, рекомендуя обратить внимание на того или иного мужчину. Актриса готова к тому, что ребенок когда-то влюбится, но она не станет вмешиваться. Пегова считает правильным молчать, даже если избранник дочери ей не понравится. Однако знаменитость с удовольствием поможет советом, когда девочка сама к ней обратится.Пока актрисе некогда думать о новых отношениях - матери, воспитывающей дочь одной, приходится самой обеспечивать семью. Звезда много работает и сожалеет, что на общение с ребенком остается очень мало времени. У Пеговой нет хлопот с наследницей – девочка воспитана, преуспевает в школе. Татьяна еще не определилась с профессией, но ее родительница хочет, чтобы дочь выбрала карьеру актрисы.