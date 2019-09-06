Участник «Дома-2» Женя Ромашов рассказал, что во время «волшебства» с Юлей Белой они пользуются феном
Герой скандального реалити-шоу «Дом-2» Евгений Ромашов поведал неожиданные подробности своей интимной жизни с Юлией Белой. Как утверждает 29-летний парень, они с возлюбленной во время «волшебства» пользуются феном.
Не единожды Евгений Ромашов и Юлия Белая указывали на то, что интимная жизнь просто обязана быть разнообразной, а временами даже экзотической. Влюбленные ничего плохого не видят даже в том, если во время «волшебства» партнер ударит другого, придушит или схватит за волосы.
Накануне в рамках телепередачи «Бородина против Бузовой» в рубрике главредактора журнала «Дом-2» Антона Беккужева Ромашов поведал о самом необычном месте, где он занимался сексом. По словам Жени, ему очень нравится экспериментировать в постели, поэтому однажды у него было «волшебство» в автобусе на задних сиденьях и даже в кинотеатре на втором ряду.
Более того, Ромашов указал на то, что Белая является той самой девушкой, с которой их тандем можно назвать «идеальным» в плане сексуальной жизни. Женя утверждает, что они с Юлей регулярно используют какие-то новые предметы в постели, чтобы разнообразить свое «волшебство».
Правда, Ромашов не стал уточнять, как именно они с Белой используют фен во время секса, но отметил, что некоторые игрушки для взрослых временами очень холодные и их нужно нагреть. Нужно сказать, что признания Евгения удивили не только Беккужева, но и многих телезрителей «Дома-2».
Не единожды Евгений Ромашов и Юлия Белая указывали на то, что интимная жизнь просто обязана быть разнообразной, а временами даже экзотической. Влюбленные ничего плохого не видят даже в том, если во время «волшебства» партнер ударит другого, придушит или схватит за волосы.
Накануне в рамках телепередачи «Бородина против Бузовой» в рубрике главредактора журнала «Дом-2» Антона Беккужева Ромашов поведал о самом необычном месте, где он занимался сексом. По словам Жени, ему очень нравится экспериментировать в постели, поэтому однажды у него было «волшебство» в автобусе на задних сиденьях и даже в кинотеатре на втором ряду.
Более того, Ромашов указал на то, что Белая является той самой девушкой, с которой их тандем можно назвать «идеальным» в плане сексуальной жизни. Женя утверждает, что они с Юлей регулярно используют какие-то новые предметы в постели, чтобы разнообразить свое «волшебство».
«Мы используем разные предметы, например, фен. Мне не очень хочется говорить, для чего он…» - заявил участник «Дома-2».
Правда, Ромашов не стал уточнять, как именно они с Белой используют фен во время секса, но отметил, что некоторые игрушки для взрослых временами очень холодные и их нужно нагреть. Нужно сказать, что признания Евгения удивили не только Беккужева, но и многих телезрителей «Дома-2».