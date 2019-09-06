LG представила флагманский смартфон LG G8X ThinQ с опционально тройным экраном
Компания LG привезла на выставку IFA 2019 флагманский смартфон LG G8X ThinQ. Новинка похвастается не только впечатляющими техническими характеристиками, но и необычным чехлом, опционально превращающим модель в устройство с тройным экраном.
Смартфон LG G8X ThinQ похвастается 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с вырезом в центральной части для фронтальной камеры на 32 МП. Его разрешение составит 2340x1080 точек. Основная камера будет двойной и получит кристаллы на 12 и 13 МП. В дисплей также будет встроен сканер отпечатков пальцев, раньше располагавшийся на задней панели.
В основе флагманского смартфона LG G8X ThinQ лежит топовый процессор Snapdragon 855. Устройство получит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, последнюю можно будет расширить до 2 ТБ с помощью microSD. Экран и задняя панель модель покрыты стеклом Gorilla Grass 6. Устройство также имеет защиту MIL-STD-810G, оберегающую его от ударов, воды и пыли.
При этом смартфон LG G8X ThinQ опциально может обладать тройным экраном. Для этого бренд разработал специальный чехол LG Dual Screen. Он оснащен одним 6,4-дюймовым экраном, а вторым – 2,1-дюймовым. Последний является внешним и предназначен для уведомлений, даты и времени. С помощью аксессуара устройство можно превратить в некое подобие складных Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X или компактного ноутбука. Цена и дата выхода смартфона и чехла пока не сообщается.
Смартфон LG G8X ThinQ похвастается 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с вырезом в центральной части для фронтальной камеры на 32 МП. Его разрешение составит 2340x1080 точек. Основная камера будет двойной и получит кристаллы на 12 и 13 МП. В дисплей также будет встроен сканер отпечатков пальцев, раньше располагавшийся на задней панели.
В основе флагманского смартфона LG G8X ThinQ лежит топовый процессор Snapdragon 855. Устройство получит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, последнюю можно будет расширить до 2 ТБ с помощью microSD. Экран и задняя панель модель покрыты стеклом Gorilla Grass 6. Устройство также имеет защиту MIL-STD-810G, оберегающую его от ударов, воды и пыли.
При этом смартфон LG G8X ThinQ опциально может обладать тройным экраном. Для этого бренд разработал специальный чехол LG Dual Screen. Он оснащен одним 6,4-дюймовым экраном, а вторым – 2,1-дюймовым. Последний является внешним и предназначен для уведомлений, даты и времени. С помощью аксессуара устройство можно превратить в некое подобие складных Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X или компактного ноутбука. Цена и дата выхода смартфона и чехла пока не сообщается.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:58