Apple запустила тестовую версию веб-сайта Apple Music





Раньше для использования Apple Music человеку необходимо было быть владельцем устройства компании Apple, а также скачать соответствующее приложение или использовать iTunes. Такой подход усложнял жизнь людям, имеющим «яблочные» гаджеты, а также не позволял пользоваться площадкой тем, у кого другие устройства. Технологический гигант нашел решение всем этим проблемам.Недавно Apple запустила тестовую версию веб-сайта сервиса Apple Music. Он будет работать, как обычный портал, и после официального выхода станет доступен абсолютно всем пользователям. Они смогут зарегистрировать там аккаунт и использовать весь имеющийся потенциал площадки. Также не будет никаких ограничений в вопросе операционной системы. Сообщается, что люди, использующие веб-версию сервиса, не будут отличаться от всех остальных. Единственное исключение – они не смогут синхронизировать свою библиотеку с «яблочным» устройством, если оно у них отсутствует.Также стоит отметить, что появление веб-версии Apple Music облегчит жизнь и для Apple, так как ее специалистам теперь не понадобится оптимизировать сервис под разные устройства и ОС. Всем пользователям платформа станет доступна уже в середине сентября.