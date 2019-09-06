Дуэйн Джонсон ради попавшего в аварию Кевина Харта пожертвовал медовым месяцем
Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом «Скала», прервал свой медовый месяц ради Кевина Харта. Знаменитый актер поспешил на помощь другу, как только узнал, что тот попал в аварию.
Звезда Голливуда недавно женился на своей возлюбленной Лорен Хашиан. Свадебная церемония состоялась на Гавайях. Джонсон и его избранница встречались около 12 лет, и за это время успели стать родителями двух дочерей. Пара хотела провести полагающийся им после торжества медовый месяц, но узнав об операции Харта, попавшего в аварию в Малибу 1 сентября, прервала его. Автомобиль перевернулся, и актер серьезно повредил спину. В больнице звезду прооперировали и назначили курс интенсивной терапии.
47-летний Джонсон не стал раздумывать и ради друга, оказавшегося в беде, пожертвовал медовым месяцем. В одной из социальных сетей знаменитость написал, «большой папа» всегда готов мчаться на помощь «сыну», если тот получает ссадины. Супруга актера поддержала его решение, считая, что они с мужем наверстают упущенное.
Звезда Голливуда недавно женился на своей возлюбленной Лорен Хашиан. Свадебная церемония состоялась на Гавайях. Джонсон и его избранница встречались около 12 лет, и за это время успели стать родителями двух дочерей. Пара хотела провести полагающийся им после торжества медовый месяц, но узнав об операции Харта, попавшего в аварию в Малибу 1 сентября, прервала его. Автомобиль перевернулся, и актер серьезно повредил спину. В больнице звезду прооперировали и назначили курс интенсивной терапии.
47-летний Джонсон не стал раздумывать и ради друга, оказавшегося в беде, пожертвовал медовым месяцем. В одной из социальных сетей знаменитость написал, «большой папа» всегда готов мчаться на помощь «сыну», если тот получает ссадины. Супруга актера поддержала его решение, считая, что они с мужем наверстают упущенное.