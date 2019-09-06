Дуэйн Джонсон ради попавшего в аварию Кевина Харта пожертвовал медовым месяцем

Звезда Голливуда недавно женился на своей возлюбленной Лорен Хашиан. Свадебная церемония состоялась на Гавайях. Джонсон и его избранница встречались около 12 лет, и за это время успели стать родителями двух дочерей. Пара хотела провести полагающийся им после торжества медовый месяц, но узнав об операции Харта, попавшего в аварию в Малибу 1 сентября, прервала его. Автомобиль перевернулся, и актер серьезно повредил спину. В больнице звезду прооперировали и назначили курс интенсивной терапии.47-летний Джонсон не стал раздумывать и ради друга, оказавшегося в беде, пожертвовал медовым месяцем. В одной из социальных сетей знаменитость написал, «большой папа» всегда готов мчаться на помощь «сыну», если тот получает ссадины. Супруга актера поддержала его решение, считая, что они с мужем наверстают упущенное.