Ученые: Скорость передачи информации на разных языках примерно одинаковая





Принято считать, что разные языки неравномерно передают информацию из-за неодинакового количества букв, слогов и т.д. Также большое значение имеет скорость речи, например, итальянцы в этом плане рекордсмены, а вот немцы наоборот – самые медлительные. Лингвисты захотели провести научное исследование этого вопроса.Ученые написали один и тот же текст на 17 языках и затем рассчитали плотность информации в нем. Оказалось, что японская речь, имеющая всего 643 слога, передает около 5 бит данных за слог. Английский язык может похвастаться большим разнообразием. В нем существует 6949 слогов, однако каждый из них в среднем передает 7 бит информации. Чрезвычайно сложный вьетнамский язык, имеющий запутанную систему из 6 тонов – лишь 7 бит.Затем лингвисты попросили людей прочитать вслух этот текст. Далее они измеряли скорость речи в слогах в секунду, а затем умножили ее на скорость передачи информации в битах. Оказалось, что в среднем абсолютно все языки стремятся к результату 93,15 бит в секунду. Ученые собираются продолжить свою работу в этом направлении и найти объяснение этому феномену, который касается представителей совершенно разных культур из всех концов мира.