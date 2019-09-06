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В Сети обсуждают очередное «голое» фото Ксении Собчак

Эпатажная светская дама, журналистка и политик Ксения Собчак в очередной раз оказалась в самом центре громкого скандала. А все из-за «голой» фотографии, которую бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» опубликовала в личном микроблоге.
В Сети обсуждают очередное «голое» фото Ксении Собчак

Пока читатели активно дискутируют относительно возможного интересного положения Ксении Собчак, она сама решила спровоцировать скандал, обнародовав у себя на страничке в Instagram достаточно провокационную фотографию. Дело в том, что звездная мамочка и создатель сенсационного документального кинофильма, посвященного потерпевшим в террористическом акте в Беслане, запечатлена на снимке без нижнего белья. Во всяком случае, именно к таким выводам пришло большинство фолловеров.

На публикации Собчак прикрывает низ живота произведением своего нового возлюбленного – театрального режиссера и поэта Константина Богомолова. Под свежей фотографией Ксения оставила пост, в котором процитировала писателя.

«А ты знаешь мой самый твердый принцип?» «Нет» «До свадьбы - ни-ни!», - написала звезда «Дома-2».

Нужно сказать, что подписчики отреагировали на новый снимок Собчак достаточно неоднозначно. Некоторые посчитали, что Ксения просто рекламирует новое произведение Богомолова, другие же убеждены, что своим постом светская дама напоминает поклонникам о грядущем бракосочетании, которое, по слухам, состоится уже на следующей неделе. Впрочем, большинство читателей в пух и прах раскритиковали «голую» фотографию экс-ведущей «Дома-2».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:54

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