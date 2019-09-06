В Сети обсуждают очередное «голое» фото Ксении Собчак
Эпатажная светская дама, журналистка и политик Ксения Собчак в очередной раз оказалась в самом центре громкого скандала. А все из-за «голой» фотографии, которую бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» опубликовала в личном микроблоге.
Пока читатели активно дискутируют относительно возможного интересного положения Ксении Собчак, она сама решила спровоцировать скандал, обнародовав у себя на страничке в Instagram достаточно провокационную фотографию. Дело в том, что звездная мамочка и создатель сенсационного документального кинофильма, посвященного потерпевшим в террористическом акте в Беслане, запечатлена на снимке без нижнего белья. Во всяком случае, именно к таким выводам пришло большинство фолловеров.
На публикации Собчак прикрывает низ живота произведением своего нового возлюбленного – театрального режиссера и поэта Константина Богомолова. Под свежей фотографией Ксения оставила пост, в котором процитировала писателя.
Нужно сказать, что подписчики отреагировали на новый снимок Собчак достаточно неоднозначно. Некоторые посчитали, что Ксения просто рекламирует новое произведение Богомолова, другие же убеждены, что своим постом светская дама напоминает поклонникам о грядущем бракосочетании, которое, по слухам, состоится уже на следующей неделе. Впрочем, большинство читателей в пух и прах раскритиковали «голую» фотографию экс-ведущей «Дома-2».
Пока читатели активно дискутируют относительно возможного интересного положения Ксении Собчак, она сама решила спровоцировать скандал, обнародовав у себя на страничке в Instagram достаточно провокационную фотографию. Дело в том, что звездная мамочка и создатель сенсационного документального кинофильма, посвященного потерпевшим в террористическом акте в Беслане, запечатлена на снимке без нижнего белья. Во всяком случае, именно к таким выводам пришло большинство фолловеров.
На публикации Собчак прикрывает низ живота произведением своего нового возлюбленного – театрального режиссера и поэта Константина Богомолова. Под свежей фотографией Ксения оставила пост, в котором процитировала писателя.
«А ты знаешь мой самый твердый принцип?» «Нет» «До свадьбы - ни-ни!», - написала звезда «Дома-2».
Нужно сказать, что подписчики отреагировали на новый снимок Собчак достаточно неоднозначно. Некоторые посчитали, что Ксения просто рекламирует новое произведение Богомолова, другие же убеждены, что своим постом светская дама напоминает поклонникам о грядущем бракосочетании, которое, по слухам, состоится уже на следующей неделе. Впрочем, большинство читателей в пух и прах раскритиковали «голую» фотографию экс-ведущей «Дома-2».