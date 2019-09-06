Кира Найтли назвала триллер «Опасные секреты» с ее участием историей о совести





Знаменитость призналась в интервью Телепрограмме, что она, читая сценарий, никак не могла вникнуть в сюжет. Для звезды, долгое время работавшей на территории США, разворачивающиеся в фильме события, были непонятны. Найтли уверена: ее героиня Кэтрин Ган, узнав ошибочность вещей, в которые искренне верила, поступила по совести.«Опасные секреты» заставляют зрителей серьезно задуматься о приоритетах в жизни. Актриса считает неправильным, что в спецслужбах нет места людям, не желающим идти против моральных принципов, что государственные служащие, заметив нарушение закона со стороны правительства, не могут довести это до общественности без риска получить тюремный срок.Найтли высоко оценила сотрудничество со своим партнером по съемкам Рэйфом Файнсом, сыгравшим Бена Эмерсона, талант режиссера Гэвина Худа. Актриса отметила, вся команда вложила в новый проект любовь и свое мастерство, чтобы зрители смогли после просмотра триллера вынести для себя важный урок.