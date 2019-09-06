Ксения Бородина назвала "колхозом" наращенные волосы

«Как я могла раньше наращивать волосы?! Такой колхоз», - заявила на днях Бородина своим подписчикам.





Не секрет, что Ксения Бородина работает на телеканале «ТНТ» со дня основания скандальной телестройки «Дом-2». За это время из обаятельной «пышки» и простой девушки ведущая трансформировалась в настоящую леди, а некоторые преданные поклонники телепередачи даже называют ее «стильной штучкой».Вероятно, что именно поэтому у Бородиной все время интересуются, где она покупает себе одежду и какие косметологические процедуры делает. А многие стилисты и вовсе признаются, что к ним регулярно приходят девушки, которые просят их подстричь, «как Ксению».Как признается Бородина, сейчас она отказалась от покраски волос, ведь ей нравится быть полностью естественной во всем. Правда, Ксения не скрывает, что ранее она не единожды неудачно экспериментировала со своей внешностью. К примеру, звезда «Дома-2» считает, что ей не следовало наращивать волосы.Нужно сказать, что многие интернет-пользователи восприняли высказывания Бородиной на счет ее коллеги по съемочной площадке «Дом-2» Ольги Бузовой, ведь та не так давно решила напрочь отказаться от короткой стрижки и постоянно удлиняет себе локоны с помощью наращивания.К слову, сама Бузова пока никак не отреагировала на высказывания Бородиной.