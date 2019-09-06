Врачи рассказали о пользе миндаля для организма человека





Как оказалось, в миндале очень много витаминов и минералов, положительно влияющих на рост волос, они также становятся более прочными. Кроме того, миндаль употребляют и для профилактики сердечно-сосудистых недугов, но в данном случае его нужно есть с кожурой, содержащей медь, антиоксиданты и магний. Ядра ореха обладают не меньшей пользой и ценностью: они помогают бороться со старением, а также поддерживают тонус и упругость кожи.Миндаль помогает при лечении дисбактериоза или расстройства пищеварительного тракта. Люди, употребляющие данный продукт, отказываются со временем от высокоуглеводной пищи, поэтому избавляются от лишних килограммов, подытожили исследователи.