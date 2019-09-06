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Специалисты опровергли миф о прослушке смартфонов пользователей

Специалисты по кибербезопасности компании Wandera провели исследование и опровергли миф о прослушке смартфонов пользователей. Согласно этой теории, маркетологи следят за разговорами человека, а затем предоставляют ему нужную рекламу.
Специалисты опровергли миф о прослушке смартфонов пользователей

Этот миф появился после того, как один из известных в Сети блогеров провел свой эксперимент, доказывающий, что прослушка пользователей смартфонов существует. Для этого он взял свой телефон и несколько раз произнес в его динамик фразу «игрушки для собак». После этого он показал подписчикам, как разнообразные сервисы вроде Facebook, YouTube и Twitter начали ему предлагать рекламу по этому запросу. На основании этого эксперимента он заявил, что маркетологи постоянно следят за людьми и их разговорами.

Специалисты компании Wandera решили провести собственное исследование. В нем они использовали 4 смартфона: 2 от Apple и 2 от Samsung. Одну пару устройств помещали в комнату, где на записи воспроизводился определенный набор фраз и словосочетаний, которые могут сформировать запрос человека на покупку. Вторые 2 смартфона провели все это время в «тихой зоне». Во время эксперимента на устройствах были открыты такие программы: Facebook, Chrome, YouTube, Instagram, Amazon и SnapChat. После этого эксперты внимательно изучили предлагаемую им рекламу и не нашли в ней никаких изменений. Таким образом, они полностью опровергли миф о прослушке смартфонов.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:02

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