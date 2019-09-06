Анастасия Волочкова после голодовки «соблазнилась» пельменями





На видео знаменитость показала стол с цветами и с уверенностью заявила, что ее невозможно ничем соблазнить. Потом неожиданно в кадр попала тарелка с шестью пельменями, обильно приправленными сливочным маслом. Балерина отметила: сейчас она их съест.Фолловеры удивились пельменям в рационе танцовщицы, ведь она уже давно не употребляет мучные блюда, а в последнее время практически голодала. Волочковой пришлось придерживаться жесткой диеты после того, как на отдыхе в Греции ей стало плохо.