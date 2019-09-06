АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восприятие движения крупных объектов ухудшается по мере развития…
EUR 72.88 USD 66.05
Курс валют на 06.09.2019

Анастасия Волочкова после голодовки «соблазнилась» пельменями

Анастасия Волочкова длительное время придерживалась диеты и практически ничего не ела. После голодовки, судя по ролику в Stories ее Instagram-аккаунта, балерина решила побаловать себя пельменями.
Анастасия Волочкова после голодовки «соблазнилась» пельменями

На видео знаменитость показала стол с цветами и с уверенностью заявила, что ее невозможно ничем соблазнить. Потом неожиданно в кадр попала тарелка с шестью пельменями, обильно приправленными сливочным маслом. Балерина отметила: сейчас она их съест.

Фолловеры удивились пельменям в рационе танцовщицы, ведь она уже давно не употребляет мучные блюда, а в последнее время практически голодала. Волочковой пришлось придерживаться жесткой диеты после того, как на отдыхе в Греции ей стало плохо.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали 5 продуктов для продления женской молодости и…
Участник «Дома-2» Женя Ромашов рассказал, что во время «волшебства» с Юлей Белой они пользуются…
Восприятие движения крупных объектов ухудшается по мере развития…
Дуэйн Джонсон ради попавшего в аварию Кевина Харта пожертвовал медовым…
Летчик-испытатель рассказал о впечатлениях от полета на…
Кира Найтли назвала триллер «Опасные секреты» с ее участием историей о…
Специалисты опровергли миф о прослушке смартфонов…
В Сети обсуждают очередное «голое» фото Ксении…
Новый мировой рекорд: 74-летняя жительница Индии родила…
Анастасия Волочкова после голодовки «соблазнилась»…
Эксперты рассказали, как электронные сигареты вредят…
Ксения Бородина назвала "колхозом" наращенные…
Екатерина Варнава рассказала о главном правиле «Comedy…
Кейт Миддлтон снова появилась в платье в стиле принцессы…
Ксения Собчак вступилась за Маргариту Симоньян из-за Беслана: «Была…
Эволюцию универсала Audi RS6 Avant показали на…
Естественность в моде: Селена Гомес показала фото без…
Авторы первого в истории снимка черной дыры получили премию и 3 млн…
Гинеколог о возможной беременности Собчак: «У Ксении второй…
Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в фильме…
Влад Соколовский забрал мать из больницы после пластики и пообещал поклонникам показать «конечный…
Ford анонсировал электрический внедорожник Ford…
Режиссер «Экипажа» Александр Митта увел супругу у другого…
Наличие старшего брата у детей приводит к медленному развитию…
«Вселенский страх и ужас»: Лера Кудрявцева рассказала о ночном…
Новый iPhone 11 Pro может появиться в градиентом…
Ники Минаж завершает музыкальную карьеру ради…
Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой моделью Великобритании в 2018…
Надежда Бабкина посетила кинопремьеру в сопровождении молодого возлюбленного Евгения…
Sony представила специальную версию плеера Walkman к 40-летию…
Светлана Лобода станцевала тверк в ответ на вопрос о…
Компания TCL объявила о создании первого смартфона…
Эксперты рассказали о лучших методах избавления от…
Нонна Гришаева опубликовала архивную фотографию со…
Названы вызывающие рак бытовые…
Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться в…
Пол Маккартни презентовал новую детскую книгу о…
Названы опасные и нормальные причины дрожания…
Puma представила свои первые смарт-часы за 275…
Тест выявил на теле Натальи Рудовой признаки…
Просмотреть все новости