Ксения Собчак вступилась за Маргариту Симоньян из-за Беслана: «Была девочкой»
Скандально известная ведущая, журналистка и общественный деятель Ксения Собчак заступилась за медиаменеджера и главного редактора телеканала «RT» Маргариту Симоньян из-за Беслана. Экс-возлюбленную Максима Виторгана очень расстроила бесцеремонная критика.
Накануне Ксения Собчак решила поделиться с интернет-пользователями чувствами тревоги относительно огромной волны критики и негатива, обрушившейся на нее из-за телепрограммы про террористический акт в Беслане. В личном микроблоге бывшая телеведущая «Дома-2» обнародовала скриншоты отправленных в ее адрес отзывов, сделав акцент на особенно обидных и унизительных.
По словам Собчак, она уже давно свыклась с мыслью, что ей приходится жить во враждебной среде, где большинство ее «люто» возненавидели. Впрочем, даже тот факт, что Ксения пытается оборониться «толстенной» защитой от негативных высказываний и критики, все равно не «спасает» ее, ведь она очень расстроилась.
Собчак подчеркнула, что многие раскритиковали ее за то, что к работе над телепрограммой она решила пригласить главного редактора телеканала «Россия сегодня» и медиаменеджера Маргариту Симоньян.
Более того, Собчак заявила, что СМИ явно отрицает ту версию случившегося в Беслане, которая ей кажется правильной. Ксения понимает, что в этой ситуации важно понимать логику властей, но постараться услышать и другую сторону, пишет «Московский комсомолец».
Накануне Ксения Собчак решила поделиться с интернет-пользователями чувствами тревоги относительно огромной волны критики и негатива, обрушившейся на нее из-за телепрограммы про террористический акт в Беслане. В личном микроблоге бывшая телеведущая «Дома-2» обнародовала скриншоты отправленных в ее адрес отзывов, сделав акцент на особенно обидных и унизительных.
По словам Собчак, она уже давно свыклась с мыслью, что ей приходится жить во враждебной среде, где большинство ее «люто» возненавидели. Впрочем, даже тот факт, что Ксения пытается оборониться «толстенной» защитой от негативных высказываний и критики, все равно не «спасает» ее, ведь она очень расстроилась.
Собчак подчеркнула, что многие раскритиковали ее за то, что к работе над телепрограммой она решила пригласить главного редактора телеканала «Россия сегодня» и медиаменеджера Маргариту Симоньян.
«Симоньян была 19-летней девочкой, которая под звуки пуль комментировала штурм», - подчеркнула экс-супруга Виторгана.
Более того, Собчак заявила, что СМИ явно отрицает ту версию случившегося в Беслане, которая ей кажется правильной. Ксения понимает, что в этой ситуации важно понимать логику властей, но постараться услышать и другую сторону, пишет «Московский комсомолец».