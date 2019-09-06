Эксперты рассказали, как электронные сигареты вредят легким





В рамках исследования на лабораторных грызунах удалось установить, что в случае вдыхания пара от электронной сигареты в легких накапливается жир. При длительном курении покрывающие легкие иммунные клетки значительно ослабевают, поэтому не могут бороться с респираторными инфекциями – это было доказано после введения в организм мышей вируса гриппа.Согласно отчету за 2017 год, за 2011-2015 годы спрос на электронные сигареты среди молодежи вырос примерно в 10 раз. Более того, их популярность на данный момент даже превышает показатели обычных табачных изделий, сигар и других схожих продуктов, подытожили исследователи.