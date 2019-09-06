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Эволюцию универсала Audi RS6 Avant показали на видео

Компания Audi выпустила свой «заряженный» универсал Audi RS6 Avant 17 лет назад, и за это время автомобиль претерпел немало изменений. В Сети опубликовали видео, на котором показали эволюцию модели на протяжении всех этих лет.
Эволюцию универсала Audi RS6 Avant показали на видео

Впервые универсал Audi RS6 Avant появился на рынке в 2002 году. Тогда под капотом «заряженного» авто скрывался 4,2-литровый турбированный V8, выдающий 444 «лошадки». В 2004-м бренд выпустил Audi RS6 Avant Plus. Авто имела аналогичный двигатель, но его мощность была повышена до 473 лошадиных сил, а максимальная скорость машины составляла 280 км/ч. Эта версия была лимитированной, выпуск составлял 999 единиц.

В 2008 году вышло новое поколение универсала Audi RS6 Avant. Инженеры бренда смогли добиться увеличения мощности авто до 572 «лошадок», для этого они установили на авто 5,0-литровый мотор Twin-Turbo V10. В 2010-м состоялся выход очередной лимитированной линейки Audi RS6 Avant Plus, в этот раз выпуск был ограничен всего 500 единицами. Авто получило 4,0-литровый турбированный двигатель V8, его мощность составляла 552 лошадиные силы, а скорость имела ограничение в 250 км/ч.

Новое поколение «заряженного» универсала Audi RS6 Avant появится на рынке в 2020 году. Модель получит прежний V8, но ему в пару добавят 48-вольтную систему повышения отдачи. Суммарная мощность авто составит 519 «лошадок». Оно впервые появится на рынке США, но когда это случится – неизвестно.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:59

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