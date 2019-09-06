Эволюцию универсала Audi RS6 Avant показали на видео





Впервые универсал Audi RS6 Avant появился на рынке в 2002 году. Тогда под капотом «заряженного» авто скрывался 4,2-литровый турбированный V8, выдающий 444 «лошадки». В 2004-м бренд выпустил Audi RS6 Avant Plus. Авто имела аналогичный двигатель, но его мощность была повышена до 473 лошадиных сил, а максимальная скорость машины составляла 280 км/ч. Эта версия была лимитированной, выпуск составлял 999 единиц.В 2008 году вышло новое поколение универсала Audi RS6 Avant. Инженеры бренда смогли добиться увеличения мощности авто до 572 «лошадок», для этого они установили на авто 5,0-литровый мотор Twin-Turbo V10. В 2010-м состоялся выход очередной лимитированной линейки Audi RS6 Avant Plus, в этот раз выпуск был ограничен всего 500 единицами. Авто получило 4,0-литровый турбированный двигатель V8, его мощность составляла 552 лошадиные силы, а скорость имела ограничение в 250 км/ч.Новое поколение «заряженного» универсала Audi RS6 Avant появится на рынке в 2020 году. Модель получит прежний V8, но ему в пару добавят 48-вольтную систему повышения отдачи. Суммарная мощность авто составит 519 «лошадок». Оно впервые появится на рынке США, но когда это случится – неизвестно.