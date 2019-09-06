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Кейт Миддлтон снова появилась в платье в стиле принцессы Дианы

Кейт Миддлтон часто появляется на публике в одежде, копирующей стиль принцессы Дианы. Новый наряд герцогини Кембриджской, выбранный ею для похода в школу с детьми, оказался практически идентичным по фасону и расцветке с одним из платьев леди Ди.
Кейт Миддлтон снова появилась в платье в стиле принцессы Дианы

Почти в таком же облачении мать принцев Уильяма и Гарри посетила своего друга, находившегося в больнице Святой Марии, летом 1992 года. Принцессу Диану в легком платье с цветочным принтом сфотографировали на выходе из клиники. Общественность давно заметила, что гардероб герцогини Кембриджской во многом напоминает наряды ее покойной свекрови. Кейт Миддлтон не раз появлялась в зеленом платье, похожем на одеяние леди Ди, в котором она была на репетиции своей свадьбы с принцем Чарльзом.

Западные издания отмечают, что супруга герцога Кембриджского копирует не только стиль Дианы Спенсер, но и подход к воспитанию наследников. Принцы Уильям и Гарри, в отличие от выросших с нянями детей королевы Елизаветы II, были окружены заботой матери. Кейт Миддлтон и ее супруг по примеру леди Ди берут своих малышей в различные поездки, чтобы они всегда находились рядом с родителями и чувствовали их заботу.

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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:15

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