Екатерина Варнава рассказала о главном правиле «Comedy Woman»

Екатерина Варнава вот уже более десяти лет является частью команды «Comedy Woman». Как утверждает сама артистка (и что заметно на практике), с каждым годом участники популярного шоу стараются сделать свою передачу еще интереснее, актуальнее и ярче. Это сильно сплотило коллектив и сделало юмористов, скорее, семьей, нежели просто сотрудниками.Варнава считает, что главное правило, которое помогает «Comedy Woman» оставаться одним из наиболее рейтинговых шоу на отечественном телевидении, это «разделять дружбу и работу». Со временем уровень понимания в коллективе стал интуитивным, а недостатки участников начали восприниматься как нечто абсолютно нормальное и неотъемлемое, и это, в свою очередь, свело к минимуму возможность конфликтов. Юмористка утверждает, что отношения между артистами очень теплые, что позволяет делать действительно качественный продукт и дает мотивацию к достижению новых высот для каждого из членов «Comedy Woman».