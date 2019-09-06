Авторы первого в истории снимка черной дыры получили премию и 3 млн долларов
Авторы первого в истории человечества снимка черной дыры получили премию «За прорыв в области физики» (Breakthrough Prize in Fundamental Physics). За это команду ученых из 347 человек наградили 3 млн долларов, сумму поровну разделят между всеми специалистами.
10 апреля 2019 года международная группа проекта Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий») показала первый в истории снимок черной дыры. Ученые уже не одно десятилетие знали о существовании этого небесного тела, но никогда не видели его в живую. Для осуществления такого прорыва специалисты построили «виртуальный телескоп» размером с Землю. Для этого они соединили 8 обсерваторий, находящихся на разных континентах, в одну систему. Проект длился 10 лет и обошелся в 28 млн долларов.
В результате ученым удалось сделать снимок сверхмассивной черной дыры, находящейся в самом центре M87, галактики из созвездия Девы. Стоит отметить, что их результат нельзя назвать фотографией в прямом смысле слова. Полученный снимок – это результат обработки и компиляции результатов двухлетнего исследования, собравшего петабайты разной информации. Также стоит отметить, что на фото самой черной дыры не видно, можно заметить лишь ее тень.
Авторы этой работы удостоилась премии за «Прорыв в области физики» и получат свою награду уже 3 ноября. 3 млн премии разделят между всеми учеными поровну.
10 апреля 2019 года международная группа проекта Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий») показала первый в истории снимок черной дыры. Ученые уже не одно десятилетие знали о существовании этого небесного тела, но никогда не видели его в живую. Для осуществления такого прорыва специалисты построили «виртуальный телескоп» размером с Землю. Для этого они соединили 8 обсерваторий, находящихся на разных континентах, в одну систему. Проект длился 10 лет и обошелся в 28 млн долларов.
В результате ученым удалось сделать снимок сверхмассивной черной дыры, находящейся в самом центре M87, галактики из созвездия Девы. Стоит отметить, что их результат нельзя назвать фотографией в прямом смысле слова. Полученный снимок – это результат обработки и компиляции результатов двухлетнего исследования, собравшего петабайты разной информации. Также стоит отметить, что на фото самой черной дыры не видно, можно заметить лишь ее тень.
Авторы этой работы удостоилась премии за «Прорыв в области физики» и получат свою награду уже 3 ноября. 3 млн премии разделят между всеми учеными поровну.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:38