Авторы первого в истории снимка черной дыры получили премию и 3 млн долларов





10 апреля 2019 года международная группа проекта Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий») показала первый в истории снимок черной дыры. Ученые уже не одно десятилетие знали о существовании этого небесного тела, но никогда не видели его в живую. Для осуществления такого прорыва специалисты построили «виртуальный телескоп» размером с Землю. Для этого они соединили 8 обсерваторий, находящихся на разных континентах, в одну систему. Проект длился 10 лет и обошелся в 28 млн долларов.В результате ученым удалось сделать снимок сверхмассивной черной дыры, находящейся в самом центре M87, галактики из созвездия Девы. Стоит отметить, что их результат нельзя назвать фотографией в прямом смысле слова. Полученный снимок – это результат обработки и компиляции результатов двухлетнего исследования, собравшего петабайты разной информации. Также стоит отметить, что на фото самой черной дыры не видно, можно заметить лишь ее тень.Авторы этой работы удостоилась премии за «Прорыв в области физики» и получат свою награду уже 3 ноября. 3 млн премии разделят между всеми учеными поровну.