АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наличие старшего брата у детей приводит к медленному развитию…
EUR 72.88 USD 66.05
Курс валют на 06.09.2019

Авторы первого в истории снимка черной дыры получили премию и 3 млн долларов

Авторы первого в истории человечества снимка черной дыры получили премию «За прорыв в области физики» (Breakthrough Prize in Fundamental Physics). За это команду ученых из 347 человек наградили 3 млн долларов, сумму поровну разделят между всеми специалистами.
Авторы первого в истории снимка черной дыры получили премию и 3 млн долларов

10 апреля 2019 года международная группа проекта Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий») показала первый в истории снимок черной дыры. Ученые уже не одно десятилетие знали о существовании этого небесного тела, но никогда не видели его в живую. Для осуществления такого прорыва специалисты построили «виртуальный телескоп» размером с Землю. Для этого они соединили 8 обсерваторий, находящихся на разных континентах, в одну систему. Проект длился 10 лет и обошелся в 28 млн долларов.

В результате ученым удалось сделать снимок сверхмассивной черной дыры, находящейся в самом центре M87, галактики из созвездия Девы. Стоит отметить, что их результат нельзя назвать фотографией в прямом смысле слова. Полученный снимок – это результат обработки и компиляции результатов двухлетнего исследования, собравшего петабайты разной информации. Также стоит отметить, что на фото самой черной дыры не видно, можно заметить лишь ее тень.

Авторы этой работы удостоилась премии за «Прорыв в области физики» и получат свою награду уже 3 ноября. 3 млн премии разделят между всеми учеными поровну.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кейт Миддлтон снова появилась в платье в стиле принцессы…
Ксения Собчак вступилась за Маргариту Симоньян из-за Беслана: «Была…
Эволюцию универсала Audi RS6 Avant показали на…
Естественность в моде: Селена Гомес показала фото без…
Авторы первого в истории снимка черной дыры получили премию и 3 млн…
Гинеколог о возможной беременности Собчак: «У Ксении второй…
Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в фильме…
Влад Соколовский забрал мать из больницы после пластики и пообещал поклонникам показать «конечный…
Ford анонсировал электрический внедорожник Ford…
Режиссер «Экипажа» Александр Митта увел супругу у другого…
Наличие старшего брата у детей приводит к медленному развитию…
«Вселенский страх и ужас»: Лера Кудрявцева рассказала о ночном…
Новый iPhone 11 Pro может появиться в градиентом…
Ники Минаж завершает музыкальную карьеру ради…
Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой моделью Великобритании в 2018…
Надежда Бабкина посетила кинопремьеру в сопровождении молодого возлюбленного Евгения…
Sony представила специальную версию плеера Walkman к 40-летию…
Светлана Лобода станцевала тверк в ответ на вопрос о…
Компания TCL объявила о создании первого смартфона…
Эксперты рассказали о лучших методах избавления от…
Нонна Гришаева опубликовала архивную фотографию со…
Названы вызывающие рак бытовые…
Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться в…
Пол Маккартни презентовал новую детскую книгу о…
Названы опасные и нормальные причины дрожания…
Puma представила свои первые смарт-часы за 275…
Тест выявил на теле Натальи Рудовой признаки…
Пальцы денисовцев оказались неотличимы от современных…
Медики рассказали о простых способах справиться с головной…
Уфолог нашел на снимке Марса череп…
Глюк'оZа появилась на публике с мужем после слухов о…
Бадминтон оказался эффективным средством для улучшения работы…
Ольга Серябкина показала ягодицы в прозрачных лосинах во время поездки на…
Иван Жидков не предполагал, что его брак с Татьяной Арнтгольц…
Психолог объяснил природу страхов перед роботами и куклами из фильмов…
Пользователи увидели на лице жены Эммануила Виторгана следы…
Дакоту Фэннинг раскритиковали за изображение образа мусульманской…
Беспроводные наушники Nokia Power обеспечат 150 часов автономной…
Анжелика Варум предстала в образе женщины-кошки на обложке нового…
В Facebook разработали новый сервис…
Просмотреть все новости