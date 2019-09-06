Гинеколог о возможной беременности Собчак: «У Ксении второй триместр»
Врач акушер-гинеколог «Frau Klinik» Игорь Давыдов оценил свежие публикации скандальной телеведущей, звезды «Дома-2» и светской дамы Ксении Собчак и определил срок ее беременности. По мнению специалиста, бывшая избранница Максима Виторгана находится на втором триместре.
Накануне в Сети в очередной раз подняли тему того, что Ксения Собчак находится в интересном положении, которое тщательно скрывает. Поговаривают, что именно поэтому светская дама и ее новый возлюбленный Константин Богомолов решили пойти под венец. Правда, никаких официальных комментариев никто из звезд до сих пор не дал.
Считанные часы назад портал «Teleprogramma.pro» связался с врачом акушером-гинекологом «Frau Klinik» Игорем Давидовым, который, хорошо изучив последние фотографии и видеозаписи Собчак в Instagram, определил срок ее интересного положения. Специалист убежден, что Ксения на самом деле беременна и через несколько месяцев снова станет мамой.
Более того, акушер-гинеколог указал на то, что вторая беременность Собчак явно протекает немного сложнее, чем первая, поэтому посоветовал ей беречь свое здоровье и стараться ухаживать за кожей живота, чтобы не появились растяжки и за венами на ногах.
Нужно сказать, что если врач «Frau Klinik» правильно определил срок интересного положения Собчак, то можно просчитать, когда именно Ксения родит второго наследника. Вероятней всего, такое радостное событие произойдет ближе к зимним торжествам.
Накануне в Сети в очередной раз подняли тему того, что Ксения Собчак находится в интересном положении, которое тщательно скрывает. Поговаривают, что именно поэтому светская дама и ее новый возлюбленный Константин Богомолов решили пойти под венец. Правда, никаких официальных комментариев никто из звезд до сих пор не дал.
Считанные часы назад портал «Teleprogramma.pro» связался с врачом акушером-гинекологом «Frau Klinik» Игорем Давидовым, который, хорошо изучив последние фотографии и видеозаписи Собчак в Instagram, определил срок ее интересного положения. Специалист убежден, что Ксения на самом деле беременна и через несколько месяцев снова станет мамой.
«Судя по фото, беременность от 18 до 20 недель». Это второй триместр», - подчеркнул доктор.
Более того, акушер-гинеколог указал на то, что вторая беременность Собчак явно протекает немного сложнее, чем первая, поэтому посоветовал ей беречь свое здоровье и стараться ухаживать за кожей живота, чтобы не появились растяжки и за венами на ногах.
Нужно сказать, что если врач «Frau Klinik» правильно определил срок интересного положения Собчак, то можно просчитать, когда именно Ксения родит второго наследника. Вероятней всего, такое радостное событие произойдет ближе к зимним торжествам.