Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в фильме «Матрица»





Однажды Уилл Смит признался, что главную роль в фильме «Матрица», который стал культовым, изначально предлагали ему. Актеру тогда не понравился сценарий, и поэтому он отдал предпочтение другому проекту, а на его место пригласили Киану Ривза, ставшего в итоге олицетворением героя Нео. Современные технологии позволяют людям понять, как бы выглядела культовая картина, если бы Уилл Смит все-таки принял предложение.Для этого пользователь Сети использовал программу DeepFaceLab, работающую на основе нейросети. Она позволяет заменить лицо одного человека совершенно другим, если для этого есть необходимое количество качественных фото и видео материалов. Нейросеть поменяла Киану Ривза на Уилла Смита всего в нескольких ключевых сценах: диалоге с Морфеусом, когда он предлагает Нео выбрать таблетку, сцене боя с агентом Смитом, когда главный герой останавливает пули, и часть, когда избранный спасает своего наставника из заточения.Напомним, недавно стало известно, что готовится выход новой «Матрицы». Ее съемками займутся сестры Вачовски, а в проекте примет участие Киану Ривз. К нему присоединится актриса Кэрри-Энн Мосс, сыгравшая Тринити в оригинальной трилогии.