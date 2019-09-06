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Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в фильме «Матрица»

Нейросеть заменила актера Киану Ривза, сыгравшего в фильме «Матрица» главную роль, на его коллегу Уилла Смита. Результат был показан на видео и оказался впечатляющим, человек, не смотревший картину, может посчитать, что перед ним оригинал.
Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в фильме «Матрица»

Однажды Уилл Смит признался, что главную роль в фильме «Матрица», который стал культовым, изначально предлагали ему. Актеру тогда не понравился сценарий, и поэтому он отдал предпочтение другому проекту, а на его место пригласили Киану Ривза, ставшего в итоге олицетворением героя Нео. Современные технологии позволяют людям понять, как бы выглядела культовая картина, если бы Уилл Смит все-таки принял предложение.

Для этого пользователь Сети использовал программу DeepFaceLab, работающую на основе нейросети. Она позволяет заменить лицо одного человека совершенно другим, если для этого есть необходимое количество качественных фото и видео материалов. Нейросеть поменяла Киану Ривза на Уилла Смита всего в нескольких ключевых сценах: диалоге с Морфеусом, когда он предлагает Нео выбрать таблетку, сцене боя с агентом Смитом, когда главный герой останавливает пули, и часть, когда избранный спасает своего наставника из заточения.

Напомним, недавно стало известно, что готовится выход новой «Матрицы». Ее съемками займутся сестры Вачовски, а в проекте примет участие Киану Ривз. К нему присоединится актриса Кэрри-Энн Мосс, сыгравшая Тринити в оригинальной трилогии.

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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:18

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