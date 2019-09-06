Естественность в моде: Селена Гомес показала фото без косметики

Совсем недавно популярная исполнительница заявила о выпуске новой линии декоративной косметики, но пока серия находится на стадии разработки и не нуждается в рекламе, Селена Гомес может себе позволить обходиться совсем без мейкапа. Именно это бывшая девушка Джастина Бибера и доказала, опубликовав на странице в Instagram фото, на котором позирует со своей лучшей подругой Анной Бэллинс.На снимке заметно, что обе девушки без укладки и грамма косметики на лице, что определенно не делает их менее привлекательными. 8 миллионов поклонников Селены Гомес оценили ее новый снимок и оставили массу лестных комментариев к посту, одобрив популяризацию естественности и моды на натуральную красоту. Кроме того, фолловеры миркоблога звезды порадовались за свою любимицу, отметив, что по фото видно – ее депрессия отступила, а здоровье значительно улучшилось.