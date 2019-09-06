Влад Соколовский забрал мать из больницы после пластики и пообещал поклонникам показать «конечный результат»

Для артиста день, когда он забирал мать, стал очень трогательным. Родительница Соколовского еще не совсем отошла от наркоза, поэтому пребывала в ослабленном состоянии, и сын ощущал все эмоции «умноженными». После операции, успокоил певец фолловеров, его родственница чувствует себя прекрасно. Знаменитость переживал, чтобы на лице родного человека сохранились естественная мимика, и остался доволен результатом. Артист поблагодарил пластических хирургов за качественно выполненную работу. Соколовский пообещал чуть позже продемонстрировать для сравнения фотографии матери «до и после» операции.Поклонники звезды пожелали скорейшего восстановления его родительнице. Многие похвалили певца за то, что он понимает мать и во всем ее поддерживает, и такая сыновья забота поможет ей «расцвести, засиять и стать еще красивее».