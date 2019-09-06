Ford анонсировал электрический внедорожник Ford Mustang





Ford рассказала о том, что множество автолюбителей до сих пор относятся к электромобилям с опаской, поэтому в плохую погоду они чаще отдают предпочтение авто с обычными двигателями. Лишь 19% американцев доверяют машинам с электрическими моторами в экстремальных ситуациях и только 18% считают, что подобные автомобили быстрее тех, что работают на бензине.Бренд Ford решил развеять эти стереотипы и для этого готовит новый электрический внедорожник Ford Mustang. Новинку представили на двух видео, демонстрирующих ходовые характеристики. Первое показывает заезд модели на гоночной дороге, где автомобиль может похвастаться своими возможностями в вопросах разгона. Второе видео демонстрирует другую ситуацию – электрический кроссовер едет по заснеженным дорогам и даже льду, тогда как температура за пределами солона составляет -40 градусов по Цельсию.На обоих тизерах новый Ford Mustang покрыт плотной маскировкой, не дающей шансов разглядеть даже отдельные детали внешнего вида новинки. Компания тщательно скрывает экстерьер электрического кроссовера, поэтому даже оборудовала его дополнительными элементами. Выход авто запланирован на 2020 год.