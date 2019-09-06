АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наличие старшего брата у детей приводит к медленному развитию…
EUR 72.88 USD 66.05
Курс валют на 06.09.2019

Ford анонсировал электрический внедорожник Ford Mustang

Компания Ford решила расширить линейку легендарной модели Ford Mustang. На ее основе анонсирован электрический внедорожник, сочетающий в себе отличные ходовые характеристики и электродвигатель, подробностей касательно экстерьера пока нет.
Ford анонсировал электрический внедорожник Ford Mustang

Ford рассказала о том, что множество автолюбителей до сих пор относятся к электромобилям с опаской, поэтому в плохую погоду они чаще отдают предпочтение авто с обычными двигателями. Лишь 19% американцев доверяют машинам с электрическими моторами в экстремальных ситуациях и только 18% считают, что подобные автомобили быстрее тех, что работают на бензине.

Бренд Ford решил развеять эти стереотипы и для этого готовит новый электрический внедорожник Ford Mustang. Новинку представили на двух видео, демонстрирующих ходовые характеристики. Первое показывает заезд модели на гоночной дороге, где автомобиль может похвастаться своими возможностями в вопросах разгона. Второе видео демонстрирует другую ситуацию – электрический кроссовер едет по заснеженным дорогам и даже льду, тогда как температура за пределами солона составляет -40 градусов по Цельсию.

На обоих тизерах новый Ford Mustang покрыт плотной маскировкой, не дающей шансов разглядеть даже отдельные детали внешнего вида новинки. Компания тщательно скрывает экстерьер электрического кроссовера, поэтому даже оборудовала его дополнительными элементами. Выход авто запланирован на 2020 год.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кейт Миддлтон снова появилась в платье в стиле принцессы…
Ксения Собчак вступилась за Маргариту Симоньян из-за Беслана: «Была…
Эволюцию универсала Audi RS6 Avant показали на…
Естественность в моде: Селена Гомес показала фото без…
Авторы первого в истории снимка черной дыры получили премию и 3 млн…
Гинеколог о возможной беременности Собчак: «У Ксении второй…
Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в фильме…
Влад Соколовский забрал мать из больницы после пластики и пообещал поклонникам показать «конечный…
Ford анонсировал электрический внедорожник Ford…
Режиссер «Экипажа» Александр Митта увел супругу у другого…
Наличие старшего брата у детей приводит к медленному развитию…
«Вселенский страх и ужас»: Лера Кудрявцева рассказала о ночном…
Новый iPhone 11 Pro может появиться в градиентом…
Ники Минаж завершает музыкальную карьеру ради…
Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой моделью Великобритании в 2018…
Надежда Бабкина посетила кинопремьеру в сопровождении молодого возлюбленного Евгения…
Sony представила специальную версию плеера Walkman к 40-летию…
Светлана Лобода станцевала тверк в ответ на вопрос о…
Компания TCL объявила о создании первого смартфона…
Эксперты рассказали о лучших методах избавления от…
Нонна Гришаева опубликовала архивную фотографию со…
Названы вызывающие рак бытовые…
Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться в…
Пол Маккартни презентовал новую детскую книгу о…
Названы опасные и нормальные причины дрожания…
Puma представила свои первые смарт-часы за 275…
Тест выявил на теле Натальи Рудовой признаки…
Пальцы денисовцев оказались неотличимы от современных…
Медики рассказали о простых способах справиться с головной…
Уфолог нашел на снимке Марса череп…
Глюк'оZа появилась на публике с мужем после слухов о…
Бадминтон оказался эффективным средством для улучшения работы…
Ольга Серябкина показала ягодицы в прозрачных лосинах во время поездки на…
Иван Жидков не предполагал, что его брак с Татьяной Арнтгольц…
Психолог объяснил природу страхов перед роботами и куклами из фильмов…
Пользователи увидели на лице жены Эммануила Виторгана следы…
Дакоту Фэннинг раскритиковали за изображение образа мусульманской…
Беспроводные наушники Nokia Power обеспечат 150 часов автономной…
Анжелика Варум предстала в образе женщины-кошки на обложке нового…
В Facebook разработали новый сервис…
Просмотреть все новости