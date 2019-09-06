Режиссер «Экипажа» Александр Митта увел супругу у другого мужчины





В этот период супруг возлюбленной Митты считался обеспеченным и перспективным мужчиной, а его соперник проживал в коммунальной квартире и только начинал карьеру. Игорь Майоров пришел к режиссеру «разбираться», когда понял, что его отношения с супругой рушатся из-за молодого человека. Муж избранницы, как предполагал Митта, будет его бить, но все ограничилось серьезным разговором.Журналист четыре года не давал жене развод, а она металась между мужем и новым возлюбленным. «Несерьезный противник», как считал Майоров, все-таки, увел от него супругу и женился на ней. Через несколько лет, когда «страсти улеглись», и экс-муж Лилии Моисеевны смирился с ее выбором, они все мирно жили в одном подъезде.Брак Митты и Майоровой длится уже почти 60 лет. Режиссер счастлив с женой, которой на данный момент исполнилось 92 года. Супруги воспитали сына, но 86-летний кинодеятель признался: он жалеет, что не стал многодетным отцом.