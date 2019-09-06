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Наличие старшего брата у детей приводит к медленному развитию…
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Наличие старшего брата у детей приводит к медленному развитию речи

Ученые нашли связь между наличием старшего брата и скоростью развития речи у детей. Оказалось, что такая ситуация в семье приводит к медленному формированию этого навыка у младшего ребенка, хотя старшие сестры не имеют такого влияния.
Наличие старшего брата у детей приводит к медленному развитию речи

Многие люди считают логичным мнение, будто наличие старшего брата позволяет детям быстрее развиваться в направлении совершенствования языка. При этом проведенные учеными исследования говорят об обратном. Они изучили 1000 детей, которые проходили проверку своих умений в этой области несколько раз: в 2 года, в 3 года и в 5,5 лет.

Результаты показали, что ребенок, имеющий старшего брата, на каждом этапе примерно на 20% отставал от тех, у кого его нет. Примечательно, что наличие старшей сестры никак не сказывалось на скорости развития речи у детей.

В настоящий момент ученые на знают, почему наличие старшего брата негативно влияет на темпы формирования речи и письма. Специалисты выдвинули несколько предположений. Во-первых, при наличии старшего ребенка родители начинают меньше общаться с детьми. Во-вторых, мальчики менее склонны к разговорам со своими младшими братьями, чем девочки. Последние предпочитают следить за ними и постоянно что-то им рассказывают. В-третьих, отмечают ученые, мальчики чаще пытаются занять доминирующее положение и получать больше внимания со стороны родителей. Все эти факторы могут приводить к более медленному развитию языка.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:35

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