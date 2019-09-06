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«Вселенский страх и ужас»: Лера Кудрявцева рассказала о ночном кошмаре

Лера Кудрявцева рассказала подписчикам своей страницы в Instagram о ночном кошмаре, который видела накануне. Телеведущая пожаловалась, что испытала во сне «вселенский страх и ужас», а причиной тому стала обычная мышь.
«Вселенский страх и ужас»: Лера Кудрявцева рассказала о ночном кошмаре

После рождения дочери Марии Леру Кудрявцеву начали преследовать кошмары, о которых она уже не единожды рассказывала своим поклонникам. Некоторые из снов фанаты звезды списывали на обычную тревогу матери о ребенке, но другие, не относящиеся к семейной тематике, пока подписчики Instagram телеведущей так и не смогли разгадать. Теперь же к череде ночных кошмаров добавился еще один, о котором супруга Игоря Макарова рассказала в своем микроблоге.

По словам Леры Кудрявцевой, во сне она видела свою подругу, которая взяла в руки пробегавшую рядом мышь и поднесла зверька поближе к знаменитости. В этот момент артистка испытала «вселенский страх и ужас», ей стало трудно дышать и усилием воли звезда заставила себя проснуться. После этого ей понадобилось еще какое-то время, чтобы прийти в себя.

Фолловеры Instagram-страницы Кудрявцевой начали наперебой пытаться трактовать ее сон. Некоторые посчитали, что от таинственной подруги, которая встретилась ведущей во сне, стоит ждать подвоха, другие же написали, что мыши снятся к беременности.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:23

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