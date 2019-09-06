АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наличие старшего брата у детей приводит к медленному развитию…
EUR 72.88 USD 66.05
Курс валют на 06.09.2019

Новый iPhone 11 Pro может появиться в градиентом цвете

Презентация новых iPhone состоится уже совсем скоро, поэтому в Сети начинает появляться множество подробностей предстоящей новинки. Сообщается, что iPhone 11 Pro может выйти в градиентом цвете и предложить покупателям необычный внешний вид.
Новый iPhone 11 Pro может появиться в градиентом цвете

На такой шаг компанию Apple подтолкнул выход Samsung Galaxy Note 10 с аналогичной расцветкой. «Яблочный» бренд обычно более строго относится к дизайну собственных смартфонов, но в этот раз хочет удивить своих покупателей. Примечательно, что в градиентном цвете выйдет и младшая версия – iPhone 11R, однако она будет иметь ЖК-дисплей и всего лишь двойную основную камеру.

iPhone 11 Pro получит 5,8-дюймовый OLED-экран. Основная камера будет тройной, она расположится в квадратном модуле, находящемся в левом верхнем углу задней панели. Все три кристалла должны располагать 12 МП, хотя один из них является сверхширокоугольным. iPhone 11 Pro Max похвастается 6,5-дюймовым экраном.

За производительность топовых iPhone 11 будет отвечать процессор A13 Bionic. В зависимости от комплектации покупатель получит от 4 до 6 ГБ ОЗУ. Новая операционная система iOS 13 станет доступна пользователям сразу «из коробки». Также сообщается, что Apple оснастят свои смартфоны вместительными аккумуляторами и поддержкой сетей 4G LTE.

Напомним, официальная презентация новых iPhone и других новинок компании состоится уже 10 сентября.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наличие старшего брата у детей приводит к медленному развитию…
«Вселенский страх и ужас»: Лера Кудрявцева рассказала о ночном…
Новый iPhone 11 Pro может появиться в градиентом…
Ники Минаж завершает музыкальную карьеру ради…
Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой моделью Великобритании в 2018…
Надежда Бабкина посетила кинопремьеру в сопровождении молодого возлюбленного Евгения…
Sony представила специальную версию плеера Walkman к 40-летию…
Светлана Лобода станцевала тверк в ответ на вопрос о…
Компания TCL объявила о создании первого смартфона…
Эксперты рассказали о лучших методах избавления от…
Нонна Гришаева опубликовала архивную фотографию со…
Названы вызывающие рак бытовые…
Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться в…
Пол Маккартни презентовал новую детскую книгу о…
Названы опасные и нормальные причины дрожания…
Puma представила свои первые смарт-часы за 275…
Тест выявил на теле Натальи Рудовой признаки…
Пальцы денисовцев оказались неотличимы от современных…
Медики рассказали о простых способах справиться с головной…
Уфолог нашел на снимке Марса череп…
Глюк'оZа появилась на публике с мужем после слухов о…
Бадминтон оказался эффективным средством для улучшения работы…
Ольга Серябкина показала ягодицы в прозрачных лосинах во время поездки на…
Иван Жидков не предполагал, что его брак с Татьяной Арнтгольц…
Психолог объяснил природу страхов перед роботами и куклами из фильмов…
Пользователи увидели на лице жены Эммануила Виторгана следы…
Дакоту Фэннинг раскритиковали за изображение образа мусульманской…
Беспроводные наушники Nokia Power обеспечат 150 часов автономной…
Анжелика Варум предстала в образе женщины-кошки на обложке нового…
В Facebook разработали новый сервис…
Hyundai представит новый пикап в мае 2020…
Телеведущая Ксения Бородина после нападок показала старых преданных…
Перечислен список продуктов, вызывающих неприятный запах…
Татьяна Владимировна Африкантова анонсировала свой приход на проект…
В Японии нашли полный скелет нового вида…
Бритни Спирс сменила цвет волос и стала…
Ученые узнали о влиянии природных катаклизмов на психику…
Эвелина Бледанс решилась испытать препарат на основе стволовых…
Официально представлен новый смартфон Honor…
Дженнифер Энистон призналась в страхе перед…
Просмотреть все новости