Новый iPhone 11 Pro может появиться в градиентом цвете
Презентация новых iPhone состоится уже совсем скоро, поэтому в Сети начинает появляться множество подробностей предстоящей новинки. Сообщается, что iPhone 11 Pro может выйти в градиентом цвете и предложить покупателям необычный внешний вид.
На такой шаг компанию Apple подтолкнул выход Samsung Galaxy Note 10 с аналогичной расцветкой. «Яблочный» бренд обычно более строго относится к дизайну собственных смартфонов, но в этот раз хочет удивить своих покупателей. Примечательно, что в градиентном цвете выйдет и младшая версия – iPhone 11R, однако она будет иметь ЖК-дисплей и всего лишь двойную основную камеру.
iPhone 11 Pro получит 5,8-дюймовый OLED-экран. Основная камера будет тройной, она расположится в квадратном модуле, находящемся в левом верхнем углу задней панели. Все три кристалла должны располагать 12 МП, хотя один из них является сверхширокоугольным. iPhone 11 Pro Max похвастается 6,5-дюймовым экраном.
За производительность топовых iPhone 11 будет отвечать процессор A13 Bionic. В зависимости от комплектации покупатель получит от 4 до 6 ГБ ОЗУ. Новая операционная система iOS 13 станет доступна пользователям сразу «из коробки». Также сообщается, что Apple оснастят свои смартфоны вместительными аккумуляторами и поддержкой сетей 4G LTE.
Напомним, официальная презентация новых iPhone и других новинок компании состоится уже 10 сентября.
На такой шаг компанию Apple подтолкнул выход Samsung Galaxy Note 10 с аналогичной расцветкой. «Яблочный» бренд обычно более строго относится к дизайну собственных смартфонов, но в этот раз хочет удивить своих покупателей. Примечательно, что в градиентном цвете выйдет и младшая версия – iPhone 11R, однако она будет иметь ЖК-дисплей и всего лишь двойную основную камеру.
iPhone 11 Pro получит 5,8-дюймовый OLED-экран. Основная камера будет тройной, она расположится в квадратном модуле, находящемся в левом верхнем углу задней панели. Все три кристалла должны располагать 12 МП, хотя один из них является сверхширокоугольным. iPhone 11 Pro Max похвастается 6,5-дюймовым экраном.
За производительность топовых iPhone 11 будет отвечать процессор A13 Bionic. В зависимости от комплектации покупатель получит от 4 до 6 ГБ ОЗУ. Новая операционная система iOS 13 станет доступна пользователям сразу «из коробки». Также сообщается, что Apple оснастят свои смартфоны вместительными аккумуляторами и поддержкой сетей 4G LTE.
Напомним, официальная презентация новых iPhone и других новинок компании состоится уже 10 сентября.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:13