Ники Минаж завершает музыкальную карьеру ради семьи
Американская рэп-исполнительница Ники Минаж сообщила о завершении своей музыкальной карьеры. Причиной ухода со сцены 36-летняя певица назвала желание посвятить себя семье.
Соответствующее объявление артистка сделала в своем Twitter-микроблоге. Ники Минаж объяснила: ей хочется «уйти на покой», чтобы побыть со своим близкими. Артистка обратилась к поклонникам с просьбой порадоваться за нее, так как сейчас она очень счастлива, и оставаться верными ей до конца.
На счету рэп-исполнительницы - четыре студийных сборника. В начале 2019 года Минаж сообщила о подготовке пятого альбома. Поклонники связывают решение певицы покинуть сцену с новым этапом ее отношений с Кеннетом Петти. Несколько месяцев назад знаменитость рассказала о своем бойфренде и призналась, что они вскоре поженятся.
Соответствующее объявление артистка сделала в своем Twitter-микроблоге. Ники Минаж объяснила: ей хочется «уйти на покой», чтобы побыть со своим близкими. Артистка обратилась к поклонникам с просьбой порадоваться за нее, так как сейчас она очень счастлива, и оставаться верными ей до конца.
На счету рэп-исполнительницы - четыре студийных сборника. В начале 2019 года Минаж сообщила о подготовке пятого альбома. Поклонники связывают решение певицы покинуть сцену с новым этапом ее отношений с Кеннетом Петти. Несколько месяцев назад знаменитость рассказала о своем бойфренде и призналась, что они вскоре поженятся.