Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой моделью Великобритании в 2018 году
Звезда модных подиумов и актриса Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой моделью Великобритании по итогам 2018 года. За этот период знаменитость заработала 21,5 млн фунтов, что позволило ей удвоить результат предыдущего периода.
Кара Делевинь в 2018 году получала по 59 тысяч фунтов ежедневно. Такой заработок знаменитости приносили самые разные виды деятельности. Главная статья ее доходов – это деятельность компании Cara & Co, созданной для продвижения знаменитости. Также немалые деньги актрисе приносят съемки в фильмах и сериалах. Примечательно, что модель не забывает и про семейный бизнес. Уже несколько лет она занимает должность директора фирмы Harvey White Properties Ltd, которую основал ее отец. Следует отметить, что компания занимается строительством.
В списке самых успешных моделей Великобритании кроме Кары Делевинь оказалась и 45-летняя Кейт Мосс. За предыдущий год она заработала 9 млн фунтов. Тройку лидеров замыкает Роузи Хантингтон-Уайтли, за этот период она получила около 8 млн фунтов.
Напомним, Кара Делевинь не раз заявляла, что планирует покинуть подиум и сосредоточится на своей актерской карьере. Несмотря на это, звезда пока продолжает участвовать в модных показах, но также находит время и для работы в кино. Скоро на экраны выйдет сериал «Карнивал роу», главные роли в нем сыграли Орландо Блум и сама Кара Делевинь. За проект отвечает студия Amazon Original.
Кара Делевинь в 2018 году получала по 59 тысяч фунтов ежедневно. Такой заработок знаменитости приносили самые разные виды деятельности. Главная статья ее доходов – это деятельность компании Cara & Co, созданной для продвижения знаменитости. Также немалые деньги актрисе приносят съемки в фильмах и сериалах. Примечательно, что модель не забывает и про семейный бизнес. Уже несколько лет она занимает должность директора фирмы Harvey White Properties Ltd, которую основал ее отец. Следует отметить, что компания занимается строительством.
В списке самых успешных моделей Великобритании кроме Кары Делевинь оказалась и 45-летняя Кейт Мосс. За предыдущий год она заработала 9 млн фунтов. Тройку лидеров замыкает Роузи Хантингтон-Уайтли, за этот период она получила около 8 млн фунтов.
Напомним, Кара Делевинь не раз заявляла, что планирует покинуть подиум и сосредоточится на своей актерской карьере. Несмотря на это, звезда пока продолжает участвовать в модных показах, но также находит время и для работы в кино. Скоро на экраны выйдет сериал «Карнивал роу», главные роли в нем сыграли Орландо Блум и сама Кара Делевинь. За проект отвечает студия Amazon Original.