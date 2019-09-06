Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой моделью Великобритании в 2018 году

Кара Делевинь в 2018 году получала по 59 тысяч фунтов ежедневно. Такой заработок знаменитости приносили самые разные виды деятельности. Главная статья ее доходов – это деятельность компании Cara & Co, созданной для продвижения знаменитости. Также немалые деньги актрисе приносят съемки в фильмах и сериалах. Примечательно, что модель не забывает и про семейный бизнес. Уже несколько лет она занимает должность директора фирмы Harvey White Properties Ltd, которую основал ее отец. Следует отметить, что компания занимается строительством.В списке самых успешных моделей Великобритании кроме Кары Делевинь оказалась и 45-летняя Кейт Мосс. За предыдущий год она заработала 9 млн фунтов. Тройку лидеров замыкает Роузи Хантингтон-Уайтли, за этот период она получила около 8 млн фунтов.Напомним, Кара Делевинь не раз заявляла, что планирует покинуть подиум и сосредоточится на своей актерской карьере. Несмотря на это, звезда пока продолжает участвовать в модных показах, но также находит время и для работы в кино. Скоро на экраны выйдет сериал «Карнивал роу», главные роли в нем сыграли Орландо Блум и сама Кара Делевинь. За проект отвечает студия Amazon Original.