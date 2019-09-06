АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наличие старшего брата у детей приводит к медленному развитию…
EUR 72.88 USD 66.05
Курс валют на 06.09.2019

Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой моделью Великобритании в 2018 году

Звезда модных подиумов и актриса Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой моделью Великобритании по итогам 2018 года. За этот период знаменитость заработала 21,5 млн фунтов, что позволило ей удвоить результат предыдущего периода.
Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой моделью Великобритании в 2018 году

Кара Делевинь в 2018 году получала по 59 тысяч фунтов ежедневно. Такой заработок знаменитости приносили самые разные виды деятельности. Главная статья ее доходов – это деятельность компании Cara & Co, созданной для продвижения знаменитости. Также немалые деньги актрисе приносят съемки в фильмах и сериалах. Примечательно, что модель не забывает и про семейный бизнес. Уже несколько лет она занимает должность директора фирмы Harvey White Properties Ltd, которую основал ее отец. Следует отметить, что компания занимается строительством.

В списке самых успешных моделей Великобритании кроме Кары Делевинь оказалась и 45-летняя Кейт Мосс. За предыдущий год она заработала 9 млн фунтов. Тройку лидеров замыкает Роузи Хантингтон-Уайтли, за этот период она получила около 8 млн фунтов.

Напомним, Кара Делевинь не раз заявляла, что планирует покинуть подиум и сосредоточится на своей актерской карьере. Несмотря на это, звезда пока продолжает участвовать в модных показах, но также находит время и для работы в кино. Скоро на экраны выйдет сериал «Карнивал роу», главные роли в нем сыграли Орландо Блум и сама Кара Делевинь. За проект отвечает студия Amazon Original.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наличие старшего брата у детей приводит к медленному развитию…
«Вселенский страх и ужас»: Лера Кудрявцева рассказала о ночном…
Новый iPhone 11 Pro может появиться в градиентом…
Ники Минаж завершает музыкальную карьеру ради…
Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой моделью Великобритании в 2018…
Надежда Бабкина посетила кинопремьеру в сопровождении молодого возлюбленного Евгения…
Sony представила специальную версию плеера Walkman к 40-летию…
Светлана Лобода станцевала тверк в ответ на вопрос о…
Компания TCL объявила о создании первого смартфона…
Эксперты рассказали о лучших методах избавления от…
Нонна Гришаева опубликовала архивную фотографию со…
Названы вызывающие рак бытовые…
Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться в…
Пол Маккартни презентовал новую детскую книгу о…
Названы опасные и нормальные причины дрожания…
Puma представила свои первые смарт-часы за 275…
Тест выявил на теле Натальи Рудовой признаки…
Пальцы денисовцев оказались неотличимы от современных…
Медики рассказали о простых способах справиться с головной…
Уфолог нашел на снимке Марса череп…
Глюк'оZа появилась на публике с мужем после слухов о…
Бадминтон оказался эффективным средством для улучшения работы…
Ольга Серябкина показала ягодицы в прозрачных лосинах во время поездки на…
Иван Жидков не предполагал, что его брак с Татьяной Арнтгольц…
Психолог объяснил природу страхов перед роботами и куклами из фильмов…
Пользователи увидели на лице жены Эммануила Виторгана следы…
Дакоту Фэннинг раскритиковали за изображение образа мусульманской…
Беспроводные наушники Nokia Power обеспечат 150 часов автономной…
Анжелика Варум предстала в образе женщины-кошки на обложке нового…
В Facebook разработали новый сервис…
Hyundai представит новый пикап в мае 2020…
Телеведущая Ксения Бородина после нападок показала старых преданных…
Перечислен список продуктов, вызывающих неприятный запах…
Татьяна Владимировна Африкантова анонсировала свой приход на проект…
В Японии нашли полный скелет нового вида…
Бритни Спирс сменила цвет волос и стала…
Ученые узнали о влиянии природных катаклизмов на психику…
Эвелина Бледанс решилась испытать препарат на основе стволовых…
Официально представлен новый смартфон Honor…
Дженнифер Энистон призналась в страхе перед…
Просмотреть все новости