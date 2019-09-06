Надежда Бабкина посетила кинопремьеру в сопровождении молодого возлюбленного Евгения Гора

Для выхода в свет артистка выбрала брюки и элегантный пиджак черного цвета, который она решила разбавить блузой серого оттенка и аксессуарами - браслетом, бусами, брошью и серьгами. Спутник Бабкиной облачился в черный костюм и темную футболку. Пара не первый год строит отношения, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, но все еще не заключила брак. Бабкина и Гор выглядят счастливыми рядом друг с другом и не обращают внимания на пересуды.Артистка поделилась несколькими фотографиями, сделанными на мероприятии. На одном из снимков звезда запечатлена с возлюбленным, а на другом – с известной актрисой Ириной Розановой. Фолловеры одарили своего кумира множеством комплиментов. Поклонники назвали Надежду Георгиевну «солнечной, позитивной красавицей». Похвала досталась и Гору - подписчики отметили, что рядом с такой невероятной женщиной может находиться только по-настоящему сильный мужчина.