Sony представила специальную версию плеера Walkman к 40-летию устройства
Компания Sony нашла креативный способ отпраздновать 40-летие плеера Walkman. Бренд представил специальную версию устройства, она получит необычный чехол с дизайном оригинального гаджета и 3,6-дюймовый экран.
На выставке IFA 2019 Sony сделала немало анонсов, но самым креативным из их оказался уже ставший культовым плеер Walkman. Компания представила специальную версию устройства, в ее комплекте будет идти чехол, полностью повторяющий дизайн оригинального гаджета, вышедшего в 1979 году. Новинка в отличие от него будет современной. Она получит 3,6-дюймовый сенсорный экран и корпус из алюминия и меди.
Специальная версия плеера Walkman к 40-летию устройства не будет иметь кассетной деки, а предназначена для воспроизведения цифровых музыкальных и видеофайлов. Создавать атмосферу оригинального гаджета призван не только чехол. Специально для новинки Sony создала несколько обоев для рабочего стола, повторяющих дизайн передней части оригинального плеера. Также доступны аналогичные темы, включающиеся при воспроизведении песен, имитирующие прокрутку кассет.
Новый плеер Walkman получит 26 часов автономной работы на полной зарядке. Новинку оснастят разъемом USB Type-C и слотом под microSD, также будет поддержка Wi-Fi. Sony пока не сообщает цену и дату выхода устройства, но австралийский магазин Cnet.com уже анонсировал старт продаж в декабре и ценник в 400 долларов.
На выставке IFA 2019 Sony сделала немало анонсов, но самым креативным из их оказался уже ставший культовым плеер Walkman. Компания представила специальную версию устройства, в ее комплекте будет идти чехол, полностью повторяющий дизайн оригинального гаджета, вышедшего в 1979 году. Новинка в отличие от него будет современной. Она получит 3,6-дюймовый сенсорный экран и корпус из алюминия и меди.
Специальная версия плеера Walkman к 40-летию устройства не будет иметь кассетной деки, а предназначена для воспроизведения цифровых музыкальных и видеофайлов. Создавать атмосферу оригинального гаджета призван не только чехол. Специально для новинки Sony создала несколько обоев для рабочего стола, повторяющих дизайн передней части оригинального плеера. Также доступны аналогичные темы, включающиеся при воспроизведении песен, имитирующие прокрутку кассет.
Новый плеер Walkman получит 26 часов автономной работы на полной зарядке. Новинку оснастят разъемом USB Type-C и слотом под microSD, также будет поддержка Wi-Fi. Sony пока не сообщает цену и дату выхода устройства, но австралийский магазин Cnet.com уже анонсировал старт продаж в декабре и ценник в 400 долларов.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:25