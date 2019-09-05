Уфолог нашел на снимке Марса череп рептилии-птицы





Уфолог регулярно изучает снимки, публикуемые американским космическим ведомством. В этот раз внимание Скотта Уоринга привлеки фотографии Марса. На одной из них он нашел череп некого жилого существа, находящийся прямо на поверхности планеты. Уфолог описал его как «рептилия-птица». На такое сравнение его навели несколько фактов. Во-первых, форма черепа действительно напоминает птицу. Во-вторых, его вид указывает на то, что существо относилось к смешанному виду.На основании этого уфолог предположил, что это череп рептилии-птицы, определенного вида небольших динозавров, некогда живших на Земле. Также Скотт Уоринг отметил, что находка выглядит поврежденной, такое ощущение будто ее сильно придавили сверху чем-то тяжелым. Сторонник теорий заговора считает, что это результаты работы NASA, ведь ведомство старается скрыть от людей факты существования внеземной жизни.Пользователи Сети разделились в своих мнениях. Некоторые поддержали уфолога и заявили, что его находка действительно напоминает череп рептилии-птицы. Другие отмечают, что объект является обычным камнем, имеющим характерную форму, напоминающую голову живого существа.