Ольга Серябкина показала ягодицы в прозрачных лосинах во время поездки на квадроцикле

Как отметила Ольга Серябкина в новом посте, она не смогла удержаться от удовольствия, поэтому приехала повторно на “камуфляжную” вечеринку, чтобы покататься на квадроцикле. Ранее звезда приезжала на берег Волги, чтобы поучаствовать в акции Yamaha. Однако в первый раз артистка выбрала полную экипировку, а на последних кадрах она запечатлена лишь в обтягивающих леггинсах и топе с пышными белыми рукавами. Поклонники заподозрили, что на певице нет трусов, поскольку под одеждой нижнее белье не выделялось, а цвет леггинсов напоминал обнаженное тело.Специально для развлечения на квадроцикле посреди леса артистка нарастила волосы, что фолловеры назвали неестественным. Также многие раскритиковали живот артистки, заявив, что он слишком выпирающий.