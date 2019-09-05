Ольга Серябкина показала ягодицы в прозрачных лосинах во время поездки на квадроцикле
Певица Ольга Серябкина опубликовала в Instagram видео, возмутившее поклонников. Публика рассмотрела через прозрачные лосины отсутствие трусов на артистке во время катания на квадроцикле.
Как отметила Ольга Серябкина в новом посте, она не смогла удержаться от удовольствия, поэтому приехала повторно на “камуфляжную” вечеринку, чтобы покататься на квадроцикле. Ранее звезда приезжала на берег Волги, чтобы поучаствовать в акции Yamaha. Однако в первый раз артистка выбрала полную экипировку, а на последних кадрах она запечатлена лишь в обтягивающих леггинсах и топе с пышными белыми рукавами. Поклонники заподозрили, что на певице нет трусов, поскольку под одеждой нижнее белье не выделялось, а цвет леггинсов напоминал обнаженное тело.
Специально для развлечения на квадроцикле посреди леса артистка нарастила волосы, что фолловеры назвали неестественным. Также многие раскритиковали живот артистки, заявив, что он слишком выпирающий.
Как отметила Ольга Серябкина в новом посте, она не смогла удержаться от удовольствия, поэтому приехала повторно на “камуфляжную” вечеринку, чтобы покататься на квадроцикле. Ранее звезда приезжала на берег Волги, чтобы поучаствовать в акции Yamaha. Однако в первый раз артистка выбрала полную экипировку, а на последних кадрах она запечатлена лишь в обтягивающих леггинсах и топе с пышными белыми рукавами. Поклонники заподозрили, что на певице нет трусов, поскольку под одеждой нижнее белье не выделялось, а цвет леггинсов напоминал обнаженное тело.
Специально для развлечения на квадроцикле посреди леса артистка нарастила волосы, что фолловеры назвали неестественным. Также многие раскритиковали живот артистки, заявив, что он слишком выпирающий.