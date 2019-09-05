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Ольга Серябкина показала ягодицы в прозрачных лосинах во время поездки на квадроцикле

Певица Ольга Серябкина опубликовала в Instagram видео, возмутившее поклонников. Публика рассмотрела через прозрачные лосины отсутствие трусов на артистке во время катания на квадроцикле.

Как отметила Ольга Серябкина в новом посте, она не смогла удержаться от удовольствия, поэтому приехала повторно на “камуфляжную” вечеринку, чтобы покататься на квадроцикле. Ранее звезда приезжала на берег Волги, чтобы поучаствовать в акции Yamaha. Однако в первый раз артистка выбрала полную экипировку, а на последних кадрах она запечатлена лишь в обтягивающих леггинсах и топе с пышными белыми рукавами. Поклонники заподозрили, что на певице нет трусов, поскольку под одеждой нижнее белье не выделялось, а цвет леггинсов напоминал обнаженное тело.

Специально для развлечения на квадроцикле посреди леса артистка нарастила волосы, что фолловеры назвали неестественным. Также многие раскритиковали живот артистки, заявив, что он слишком выпирающий.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:06

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