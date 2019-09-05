Психолог объяснил природу страхов перед роботами и куклами из фильмов ужасов





Одним из ранних объяснений жутких для человека вещей написано Зигмундом Фрейдом, который считал таковыми знакомые и одновременно с тем пугающие предметы. Японский профессор Масахиро Мори позже представил концепцию гипотезы “зловещей долины”. Она объясняется тем, что человек может испытывать неприязнь или даже отвращение, видя объект, похожий на человека. На начальных этапах таковой способен привлекать, но отталкивает, как только становится идентичным человеку.Американский психолог Фрэнк МакЭндрю объяснил, что мозг реагирует на объект так, будто он является реальным человеком, но при этом имеется понимание того, что это неживой объект. Данные противоречивые реакции приводят к страху, сравнимому с когнитивным параличом.