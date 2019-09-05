Бадминтон оказался эффективным средством для улучшения работы мозга





Физические упражнения хорошо влияют на производительность ведущего органа центральной нервной системы. Группа научных сотрудников Университета Тохоку Гакуин выяснили, какие спортивные дисциплины являются эффективными в этом направлении. Они провели эксперимент с участием респондентов, которым предложили поиграть в бадминтон на протяжении небольшого промежутка времени. Помимо этого, они занимались бегом и выполняли несложные упражнения. Далее был контрольный тест, где от участников требовалось сопоставить слова и различные цвета. Подведя итоги, эксперты подсчитали, что у добровольцев в среднем баллы за проделанную работу увеличились с 53,6 до 57,1 после игры в бадминтон.Ученые заключили, что данный вид спорта помогает не только развивать реакцию, но и распознавать пространственное нахождение противника с выбором соответственных бросков. Эти когнитивные потребности активируют области мозга, которые отвечают за исполнительные опции. Еще одна функция, тоже изученная учеными, - ингибиторская, она проявляет себя в нескольких отношениях, но особенно в контроле импульсов. Негативная тормозная функция может, к примеру, помешать человеку сосредоточиться в его деле, и именно бадминтон оказывает позитивное влияние в данном отношении.